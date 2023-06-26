追思百歲助產士羅劉阿自 盧秀燕感念對方無私奉獻
台中東勢軟埤坑的羅劉阿自從事助產士工作40年、接生逾5000名嬰兒，2021年曾獲選成為台中市政府「經典女力代表」，6月23日以104歲高齡福壽全歸，市長盧秀燕今天到靈前上香悼念，讚許對方的仁心仁術，曾幫助許多貧困的婦女度過危險，感念她一生無私奉獻。
盧秀燕今天在市議員吳振嘉、市府客委會主委江俊龍、民政局長吳世瑋、東勢區長翁培真等人陪同下，向羅劉阿自的靈位上香並慰問家屬；盧秀燕表示，羅劉女士不僅替上千名產婦接生，也幫助許多難產嬰兒順利出生，更靠著自己的力量，在那個保守的時代，走出自己的一條路，從她身上看見台中客庄女性故事中那股堅韌的力量。
市府客委會表示，在過去重男輕女的社會環境，羅劉阿自女士家是當時極少數讓女生去上學的家庭，後來姐姐畢業於台中州立彰化女子高等普通學校，她18歲時成為合格的助產士，是當時唯一參與講習半年就拿到證照的學生，但礙於法定最低執業年齡為23歲，便先至公學校幫忙教課，一到23歲便開始執業，開始她40年的產婆人生。
客委會指出，羅劉女士熱愛生命，從她手中接生的5000多條新生命無一流失，她更幫助許多難產的婦女度過危險，甚至遇上緊急狀況為搶救生命還願意擔保醫藥費，至今地方上仍常有受其幫助的鄉親會到晁興號商行雜貨店，感謝她當年的救命之恩。
客委會表示，羅劉女士的助產士生涯承擔很大的壓力，因為她珍視每一條生命，無不全力以赴；退休後，在東勢通往和平的軟埤坑路上，開一家雜貨店，裡面應有盡有，100多歲還能用心算、珠算記帳，身強體健、耳聰目明，一生和善待人、樂觀開朗、聰慧開明，今無病無痛安詳離世，福報甚深，她傳奇奮鬥助人的一生，留給世人無限景仰。
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