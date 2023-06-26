沒要到增加東彰北段工程費 彰縣府得到和美溪湖建設

物價飛漲，彰化縣東彰道路北段新闢工程流標兩次，工程經費暴增3億5600萬元，縣長王惠美今向交通部爭取增加補助，王國材表明無法多給，但彰化縣有道路新建工程一定會給經費，經過王惠美「喊價」，確認和美鎮美寮路、溪湖鎮員鹿路外環道的工程計畫案已送進交通部長室，「簽了就核定」。

縣府工務段代理處長陳紹慶簡報表示，彰化縣東彰道路北段新闢工程全長10.4公里，預計明年10月完工，中段9.4公里已在2018年2月中段通車，南段延伸線7.56公里還在施工中，全部總工程經費87.8億元；北段新闢工程核定經費18億4381萬5千元，物價上漲、疫情因素和施工後發現地下水位過高等問題，導致工程費超出3億5600萬元，建議中央納入生活圈計畫補助81%。

交通部公路總局長陳文瑞回應，東彰道路等全台生活圈道路補助都已定案，如果當年度沒發包前有經費難題，可趕快向中央反映，現在定案後發包執行，經費短絀恕交通部愛莫能助。王國材聽了頻頻點頭。

縣長王惠美說，交通部長若答應，經費就不是難事，何況彰化縣的立委都很會要經費建設鄉里。王國材連忙指著安排今天考察工程的立委陳素月，表示陳素月在交通委員會極力爭取彰化縣補助款，交通部核定工程款以屏東、彰化兩縣最多。

王惠美反問，交通部稱經費優先核定給道路新工程，但先前爭取美寮路、148線（員鹿路）外環道也沒看到批下來。陳文瑞回答，這兩項工程有眉目，都送到交通部長室待批核，東彰道路工程經費真的無法多給，請縣政府自籌，如果非要增加補助不可就會排擠彰化縣道路新工程補助款，縣府要三思。

王國材說，美寮路及148線外環道都在部長辦公室，今天回去後會批閱，若沒問題即核定補助。王惠美表示，既然這兩條路即將核定，縣政府再想辦法籌款續建東彰道路北段。