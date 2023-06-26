快訊

T1聯盟／聯盟第一次！台新確定加入 取代台啤英熊參賽

恭喜！41歲許維恩生了 巨蟹座女兒五官像爸爸

不是銀行家 華爾街如今誰最賺？「這職業」20年後躍升頂級薪資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒要到增加東彰北段工程費 彰縣府得到和美溪湖建設

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美反問交通部長王國材，說要補助道路新工程，也沒看到對於彰化縣兩項新工程補助公文批下來。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美反問交通部長王國材，說要補助道路新工程，也沒看到對於彰化縣兩項新工程補助公文批下來。記者簡慧珍／攝影

物價飛漲，彰化縣東彰道路北段新闢工程流標兩次，工程經費暴增3億5600萬元，縣長王惠美今向交通部爭取增加補助，王國材表明無法多給，但彰化縣有道路新建工程一定會給經費，經過王惠美「喊價」，確認和美鎮美寮路、溪湖鎮員鹿路外環道的工程計畫案已送進交通部長室，「簽了就核定」。

縣府工務段代理處長陳紹慶簡報表示，彰化縣東彰道路北段新闢工程全長10.4公里，預計明年10月完工，中段9.4公里已在2018年2月中段通車，南段延伸線7.56公里還在施工中，全部總工程經費87.8億元；北段新闢工程核定經費18億4381萬5千元，物價上漲、疫情因素和施工後發現地下水位過高等問題，導致工程費超出3億5600萬元，建議中央納入生活圈計畫補助81%。

交通部公路總局長陳文瑞回應，東彰道路等全台生活圈道路補助都已定案，如果當年度沒發包前有經費難題，可趕快向中央反映，現在定案後發包執行，經費短絀恕交通部愛莫能助。王國材聽了頻頻點頭。

縣長王惠美說，交通部長若答應，經費就不是難事，何況彰化縣的立委都很會要經費建設鄉里。王國材連忙指著安排今天考察工程的立委陳素月，表示陳素月在交通委員會極力爭取彰化縣補助款，交通部核定工程款以屏東、彰化兩縣最多。

王惠美反問，交通部稱經費優先核定給道路新工程，但先前爭取美寮路、148線（員鹿路）外環道也沒看到批下來。陳文瑞回答，這兩項工程有眉目，都送到交通部長室待批核，東彰道路工程經費真的無法多給，請縣政府自籌，如果非要增加補助不可就會排擠彰化縣道路新工程補助款，縣府要三思。

王國材說，美寮路及148線外環道都在部長辦公室，今天回去後會批閱，若沒問題即核定補助。王惠美表示，既然這兩條路即將核定，縣政府再想辦法籌款續建東彰道路北段。

交通部長 王惠美

延伸閱讀

擴大一站式安檢？ 交通部下月擬赴美機場考察 加拿大也在名單中

彰化林厝交流道常年壅塞 交通部長今提改善方案

影／約六成未有禮讓行人觀念 王國材：短期藉執法來教育

影／鹿港國際龍舟賽登場嗨翻天 連假三天小鎮活動多彩多姿

相關新聞

影／南投仁愛山區藏「人頭巨石」 五官清晰更張口咆哮

受惠於梅雨挹注，南投仁愛德鹿谷瀑布入夏水量豐沛，附近還有一處「人頭巨石」，前鄉長孔文博日前以空拍機近飛一探究竟，清楚拍下...

沒要到增加東彰北段工程費 彰縣府得到和美溪湖建設

物價飛漲，彰化縣東彰道路北段新闢工程流標兩次，工程經費暴增3億5600萬元，縣長王惠美今向交通部爭取增加補助，王國材表明...

端午連假144萬人次湧入台中 一中商圈近25萬人次訪居冠

端午四天連假落幕，不少民眾趁著晴空萬里的天氣出外踏青旅遊。中市府以台中34處知名景點，透過電信數據統計，共有144萬人次...

侯友宜率市府團隊參訪竹山鎮 遇前縣長林明溱連番說失禮

新北市長侯友宜今天帶領市府團隊參訪南投縣竹山鎮，不僅與地方創生團隊、農業團體進行座談交流，透過與地方人士交流，得悉地方正...

翔園文旅公司推廣航太教育 暑假安排紙飛機教學及DIY手作

漢翔航空公司國內第一個100%控股的子公司─翔園文旅公司以推廣航太科學教育為最大宗旨，翔園文旅暑假期間7月1日起至9月3...

影／台中警製「小小英雄」動畫片 今天上線宣導反毒

暑假來臨，台中市警局為提升反毒意識、響應626國際反毒日，因此製作「小小英雄」反毒宣導動畫，希望以卡通生動活潑的方式，提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦