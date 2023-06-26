侯友宜率市府團隊參訪竹山鎮 遇前縣長林明溱連番說失禮

新北市長侯友宜今天帶領市府團隊參訪南投縣竹山鎮，不僅與地方創生團隊、農業團體進行座談交流，透過與地方人士交流，得悉地方正面臨國土計畫及產業發展等困境，侯友宜表示，將藉由跨縣市資源互通，讓地方創生、彼此城鄉發展環境更加友善，侯市長也轉至紫南宮參拜土地公，祈求國土平安。

前縣長林明溱也到竹山紫南宮陪同侯友宜參拜，由於3月初林明溱參加立委補選落選，不少人怪罪到是因侯友宜未到南投輔選所致，引起藍營基層抱怨。林明溱與侯友宜寒暄說，「抱歉啦！我沒選上，害侯市長你受到不少攻擊，我真的沒有怪你的意思」，侯則連忙說「沒有啦，是我比較失禮」。

這場特別的地方創生座談會，新北市政府大陣仗南下，南投縣在地農會、青農聯誼會、創生團隊等團體，一同針對國土計畫劃設及地方產業政策進行交流，首先看到小鎮文創將舊有台西客運站，以在地竹文化為主題，將1、2樓改造為竹山地方創生知名打卡景點，帶動當地產業回流，吸引越來越多年輕人願意回到竹山，共同傳承及推廣竹藝文化。

侯友宜表示，新北市同樣也有茶葉及農業產區，希望深化彼此合作，一同開拓農產品外銷新市場，並爭取國內驗證制度國際化，打造消費者信任的農產品，建立多元行銷通路，降低單一市場的風險；面對竹山農友提出對國土計畫法預定2025年全面實施的擔憂，強調國土計畫涉及台灣未來的發展，同時影響農民的權益和生計，會積極提供讓青年朋友能無後顧投入的良好環境。