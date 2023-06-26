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影／南投仁愛山區藏「人頭巨石」 五官清晰更張口咆哮
受惠於梅雨挹注，南投仁愛德鹿谷瀑布入夏水量豐沛，附近還有一處「人頭巨石」，前鄉長孔文博日前以空拍機近飛一探究竟，清楚拍下巨石猶如有額頭、眼睛、鼻子、嘴巴等五官，並將照片、影片PO上網分享，民眾看了直呼「真的好像」。
德鹿谷村是原住民部落，以賽德克族為主，早期村名為合作村，2021年9月恢復部落傳統舊名「德鹿谷」，村內有處雙層瀑布，民眾循步道可前往第1層瀑布，更上方還有第2層瀑布，先前因旱情影響水勢，但經幾波雨勢，水量回穩豐沛。
而在德鹿谷瀑布附近有顆「人頭巨石」，前村長卓上龍說，當地居民前幾年意外發現該顆巨石，因從樹林中大面積凸起，外觀看起來很像猿猴、甚至人類的頭部，被取名「人頭巨石」，而從鄉道投85線約0.8K的路旁向上遠眺就能清楚看見。
這顆「人頭巨石」張口咆哮的模樣也成為到當地造訪必拍熱點，前鄉長孔文博日前更使用空拍機近飛觀察，而他清楚拍下巨石後覺得愈看愈像人頭，並上網貼文分享照片及影片，民眾看了也留言直呼「真的好像」，或讚嘆大自然的鬼斧神工。
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