翔園文旅公司推廣航太教育 暑假安排紙飛機教學及DIY手作

漢翔航空公司國內第一個100%控股的子公司─翔園文旅公司以推廣航太科學教育為最大宗旨，翔園文旅暑假期間7月1日起至9月3日，每周六日下午3點至晚上8點在翔園航太教育園區，舉辦假日市集「飛翔之丘，親子航空教育－市集園遊會」。

市集園遊會活動，有精彩的舞台演出、各式好吃好玩攤位、航太教育紙飛機教學以及DIY手作「飛得很遠紙飛機」， 翔園文旅總經理吳經文表示，希望透過飛翔之丘市集園遊會，讓各界文創達人們在此發揮所長，展現並提升航太教育特色及各方美食手藝。

「台中翔園文旅-台中饗樂趣」，現場展示漢翔文創F16(180CM)模型及經國號戰機巨型紙飛機模型，與獨家紀念款飛行夾克，可收藏與自用。

翔園文旅占地近12公頃，有高聳松木林、青翠陽光草坪、市集園遊會也邀請東海牧場冰淇淋及沙鹿在地冰地瓜農產品一起擺設攤位，還有魔術表演與美麗街頭藝人表演。