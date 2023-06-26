侯友宜平日也開始跑南部？ 侯辦：選舉行程都會請假

國民黨總統參選人侯友宜今日以市政交流之名到南投，外界關注侯未來平日是否也會比照該模式參加選舉行程。侯友宜競選工作室回應，侯友宜從副市長至市長期間，皆與各縣市有密切交流，只要參加選舉有關的行程，都會請假。

侯友宜競選工作室發言人江怡臻表示，侯友宜從副市長到市長任內，跟各縣市一直都有密切交流，未來會彈性應用，市政交流跟選舉行程都非常重要，只要是跟選舉有關的行程，侯友宜會請假。

江怡臻指出，像今天行程就是有包含市政行政跟選舉行程，只要是關於選舉行程，侯友宜就會請假。

另外，侯友宜到桃園、彰化，都獲得黨內支持，包括過去挺郭派的彰化縣議長謝典林也都出面站台，外界關注藍營整合是否逐漸完成。侯辦回應，黨中央跟侯辦雙方的對接非常順利，彰化的行程，謝典林也講得非常清楚，他一定會支持黨內的候選人。