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南投老人假牙補助 今年增至5000萬元

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣老人裝置假牙補助今年增編，從3000萬元調高至5000萬元。圖／南投縣衛生局提供
南投縣老人裝置假牙補助今年增編，從3000萬元調高至5000萬元。圖／南投縣衛生局提供

為促進長輩咀嚼功能增進健康，南投縣政府2017年起，實施老人裝置假牙補助，每人最高補助4萬元，今年一般戶補助更增編2000萬元，從3000萬元調高至5000萬元，竹山地區近期發放補助，縣府呼籲有需要的長輩踴躍申請。

縣府指出，南投縣假牙補助對象涵蓋中低收入戶、一般戶，全口活動假牙每人最高補助4萬元，半口活動假牙最高補助為2萬元。有需求民眾只要去牙科醫療院所就診，取得醫師診斷證明，且開立修整裝置經費估價單，就能提出假牙補助申請，近3年來，已有3595人成功申請。

縣府社勞處表示，考量仍有不少長輩有裝置假牙的需求，為讓更多人受惠，今年老人假牙補助預算共編列5772.8萬元，其中針對65歲以上一般戶老人增編2000萬元，經費自3000萬元調高至5000萬元，中低收入戶補助則為772.8萬元。

經各地鄉鎮公所上半年的統計申請，竹山地區近期進行補助發放，拿到假牙補助金支票的長輩都相當開心，吳姓鎮　民說，裝假牙費用不便宜，動輒好幾萬元，還好現在縣府有補助，讓大家都比較願意裝假牙，吃東西較不費力。

社勞處呼籲，有需要裝假牙的長輩，只要取得當年度3個月內有效診斷證明書、缺牙照片等，可向所屬鄉鎮市衛生所提出申請，經縣府核定通過即可請牙醫裝置，1年內裝置完畢，半年內檢附核相關文件送縣府，通過就會開立支票通知領取。

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