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路面平坦儀使用率低挨批 中市府：將調整

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中報導
台中市議員陳俞融騎單車逛市區，質疑「燙平專案」道路平坦度。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融騎單車逛市區，質疑「燙平專案」道路平坦度。圖／陳俞融提供

台中道路「燙平專案」每年經費4億起跳，市議員陳俞融指出，她騎單車測試北區的道路「好像蹦蹦車」，才發現市府8年前採購「路面平坦儀」，但去年使用率僅9%，她要求讓科學說話：「路到底有沒有燙平？」建設局表示，已著手修訂契約條款，未來每條燙平工程完成後，均採平坦儀量測，列為驗收合格依據。

議員陳俞融說，她在市區騎YouBike單車，如河南路、五權路不平整、坑洞多，不敢把手機等物品放置置物籃，一趟單車騎下來震到全身不舒服，很多市民有相同感受。

陳俞融說，根據市府資料，僅針對通勤、使用量大的道路進行路面平坦檢測，2020到2021年完全沒有平坦儀使用紀錄，到去年燙平專案完成267條道路，實際使用路面平坦儀檢測的路段僅24條，使用率約9%，市中心如五權路、台灣大道主要道路並未看到檢測紀錄。

建設局長陳大田說，因為每年要燙平的道路非常多，市府會視道路的性質而定，例如向中央爭取經費的前瞻計劃道路建設，一般的道路則採取手工，以傳統3公尺直規量測平坦度做為檢測方式。另透過「簡易型平整儀」檢測道路平坦度，可得到IRI（國際糙度指標）的檢測值。

建設局已著手修訂契約條款，未來每條燙平工程完成後均採平坦儀量測，列為驗收合格依據；另針對平時重要道路的平坦程度，建設局發包智能巡查作業，作為道路辦理路修的客觀依據。

單車 議員 YouBike

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