台中充電車格亂象 車主用延長線「偷」電

台中市交通局宣布，今年7月1日起，台中市路外收費停車場充電車格納入收費，第一個小時20元，第2小時起，每小時40元，提高充電車格的周轉率，避免占用。對於議員指稱有民眾利用延長線規避充電車格收費情形，交通局表示，目前無法可管，將建議交通部納入管理辦法，以利裁罰。

根據交通部統計，台中電動汽車掛牌數達5771輛，僅次台北、居六都第二。台中過去因低碳自治條例規定，電動汽車若停放一般車格，免收停車費。

台中市26場公有路外停車場，目前共有621格電動車停車位，其中有300格設有充電柱，去年3月起，試辦採累進費率收費、電動汽車充電時不收費，有效改善長時間占用問題，7月1日起，充電停車格全面收費。

市議員陳文政指出，隨電動車增加已衍生許多亂象，過去有少數車主會長時間占用專用充電車格，造成有需要的車主無電可充；近期交通局試辨「充電車格收費」，竟又出現電動汽車停放在一般車格，再用延長線接上鄰近充電車格的離譜狀況，變成「不用付停車費」，還能「免費充電」。

市府停車管理處表示，民眾利用延長線規避充電車格收費，目前無法可管，停管處將加強稽查，或建議交通部納入管理辦法，以利裁罰，未來研議結合AI影像辨識技術，倘未停放在專用充電車格，將無法啟動充電。

陳文政強調，過去電動汽車享各種獎勵與優惠，是推廣初期為鼓勵選購綠能載具，但現在電動汽車滿街跑，讓充電服務更多、更好、更方便，並落實使用者付費，才是綠能載具數量再提升的關鍵，呼籲市府調整相關政策，讓台中市的停車空間更友善。

交通局表示，目前電動車越來越普及，為落實使用者付費精神，及維護整體公平合理的停車環境，正評估修正相關法規的可行性。

交通局表示，另外會向交通部積極爭取充電樁補助經費，加速公有停車場充電樁增建，以利電動車主停車並充電。