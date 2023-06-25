電動車停一般車格卻拉延長線充電 中市將加強稽查

台中市交通局宣布，自7月1日起，台中市公有停車場充電車格須收費；市議員陳文政今天指出，有電動汽車停在一般車格，卻用延長線接充電樁，交通局回應，將要求加強稽查頻率。

台中市政府交通局日前宣布，7月1日起實施充電車格收費管理，不論有無充電，只要在充電車格內，規劃採第1小時新台幣20元，第2小時起每小時40元的累進收費制，但充電車格以外的公有停車格，仍提供電動車停車免收費的減碳鼓勵。

陳文政今天發布新聞稿指出，近期就有民眾反映，有電動汽車停在一般車格，卻用延長線接上旁邊的充電樁，變成「不用付停車費」還能「免費充電」，無法可罰，籲交通局應正視停車亂象，落實使用者付費。

交通局回應，電動汽車成長速度快，已在研議修改相關停車優惠；針對私接延長線情況，將會要求停管單位加強稽查頻率，杜絕違規情況。