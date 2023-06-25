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南投埔里雜木林成獨角仙天堂 居民驚喜籲民眾別亂抓

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
夏季為獨角仙繁殖高峰期，南投埔里水頭里一處雜木林樹上爬滿獨角仙，居民驚喜。圖／讀者提供
夏季為獨角仙繁殖高峰期，南投埔里水頭里一處雜木林樹上爬滿獨角仙，居民驚喜。圖／讀者提供

時序入夏，正值獨角仙繁殖高峰期，南投埔里水頭里一處雜木林，近期樹上爬滿「鐵甲武士」獨角仙，且為傳宗接代上演求偶、打鬥或交配等戲碼，成生態活腳教材，因為數不少，居民驚喜直呼「好久不見」，並籲手下留情，愛牠就別亂抓。

水頭里顧名思義位居「水頭」為水源地，坐擁純淨山泉水、地下水脈，生態環境佳，當地近年香菇、咖啡等農業提倡天然無毒，復育有蝴蝶、蜻蜓、獨角仙等昆蟲，進入夏季後，當地一處雜木林近期出現不少「昆蟲界的大力士」獨角仙。

當地居民說，獨角仙猶如身披黑色、紅褐色鎧甲的鐵甲武士，尤其雄性成蟲，因頭部長有支兩邊對稱、雙分叉的巨型犄角，前胸背板還有分叉小胸角，且力大無窮，能舉起牠自己還要重的東西，胸壯威武，是不少人童年時最喜愛的昆蟲之一。

正因為獨角仙受到許多人喜愛，早年被捕捉販售，也受到後期農耕用藥破壞環境等影響，族群數量減少，但隨水頭里近年推動友善農業、生態復育，今年有居民發現當地一處雜林木，樹上爬滿了獨角仙，令眾人相當驚喜，並拍照記錄留念。

居民表示，已經很久沒看到那麼多的獨角仙，足見當地復育有成，加上雜木林有其最愛的光臘樹，吸引覓食及交配繁殖，而為了求偶傳宗接代，雄性成蟲有時會決鬥爭取交配權，也有雌雄交疊「翻雲覆雨」等狀況，是最自然的生態活教材。

只不過，該處雜木林位在路旁，難免被眼尖的用路人發現，居民表示，因為有民眾停車聚集，他也停車查看，有人想出手捕捉，他便不斷投以「關愛」眼神，對方才作罷，並呼籲大家手下留情，愛牠就別亂抓，用眼睛觀察，共同保育生態。

夏季為獨角仙繁殖高峰期，南投埔里水頭里一處雜木林樹上爬滿獨角仙，居民驚喜。圖／讀者提供
夏季為獨角仙繁殖高峰期，南投埔里水頭里一處雜木林樹上爬滿獨角仙，居民驚喜。圖／讀者提供
夏季為獨角仙繁殖高峰期，南投埔里水頭里一處雜木林樹上爬滿獨角仙，居民驚喜。圖／讀者提供
夏季為獨角仙繁殖高峰期，南投埔里水頭里一處雜木林樹上爬滿獨角仙，居民驚喜。圖／讀者提供

埔里 南投

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