冰釋？侯友宜到彰化縣議會座談 議長謝典林一家3代相迎

鴻海創辦人郭台銘宣布角逐國民黨總統提名時，彰化縣議會議長謝典林全力相挺，如今，國民黨提名新北市長侯友宜參選後，謝典林今天邀請侯友宜到縣議會禮堂，舉辦基層座談，除謝典林由挺侯的姊姊謝衣鳯外，他們的父母也都到場力挺。謝典林說，下架民進黨是大家的共識，支持非綠陣營的總統、立委侯選人是勝利的密碼。

由於謝典林挺郭台銘的立場鮮明，因此，今天以議長身分邀請侯友宜前來與地方座談，兩人的互動廣受各界關切。不過，從今天座談會中，謝典林的父親謝新隆、母親前立委謝汝芬及胞姊謝衣鳯，及謝典林的兒子，一家三代到場，充分展現挺侯友宜的立場。

謝典林說，之前邀請郭台銘前來縣議會座談時，他就說過，只要支持關心彰化，對彰化能提供協助，身為彰化縣最高民意機構的縣議會，都會竭誠歡迎，出面接待。

謝典林被問到未來是否會支持侯友宜或者獨立參選的郭台銘時，強調身為國民黨員當然會支持黨提名的侯友宜，但他也語帶保留地說，自己的姊姊（立委謝衣鳯）這次也競選連任，沒有能力再去幫別人，先要顧好自己。

彰化縣旅居新北市的同鄉約7、80萬人，是各陣營所必爭，包括侯友宜及彰化縣長王惠美都一直強調彰化與新北的關係。謝典林也說，有必會透過新北彰化同鄉會的力量，在返鄉做地毯式的動員，相信可以炒熱選情。

謝典林還推薦彰化縣長王惠美擔任侯友宜彰化縣競選總部的主任委員，相信以王惠美近30年的大小選舉中，博得「不敗女王」的稱號，相信一定可以幫助侯友宜勝選。