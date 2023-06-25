台中市議員質疑路並不平坦 市府：未來每條燙平路皆量測

台中市議員陳俞融今指出，路面平坦與否，可以用科學化數據呈現，市府建設局2015年購置一台電腦式路面平坦儀，用來抽測已完工主要道路的IRI值（國際糙度指標），以車輛行駛時的振動來表示路面的平坦度，是世界上最多國家公認採用的道路平坦度指標。但市府的使用率卻偏低，不但讓道路平坦檢測流於形式，也形成浪費。

她說，根據市府的平坦儀使用紀錄及檢測成果資料發現，市府僅針對通勤、使用量大的道路進行路面平坦檢測，不但2020至2021年完全沒有使用紀錄，去年燙平專案完成267條道路，而該年度實際使用路面平坦儀檢測的路段卻僅有24條，占比只有約9%，使用率低下，市中心重要道路如五權路、台灣大道也沒看到檢測紀錄，實在不懂市府使用儀器標準何在?

陳俞融說，她自己騎YouBike在市區四處移動，常因河南路、五權路等市區路面不平整、坑洞多，騎乘時形成不規則跳動，造成自己也不敢把手機等物品放置在單車前方置物籃裡，深怕騎到不平路面跳動後，手機就摔出去壞掉了。一趟腳踏車騎下來也震到全身不舒服，體驗實在不好，很多市民有相同感受。

她說，若市府善用路面平坦儀檢測，就能很客觀的知道該路段是否需要重鋪，並根據路面平坦度決定重鋪之優先順序，有效分配資源，提升市民用路感受。建議道路平坦檢測儀之使用，要納入每條燙平道路完成後驗收之標準程序內，且應作為評估日後各道路是否重鋪路面標準之一。

而且，內政部近年也已研發出檢測成本更低之「簡易型平整儀」，市府更應購置足夠儀器，獲得路面平坦度之客觀科學數據，避免「大路坑洞多不鋪，卻重鋪小路」的狀況發生，以保障市民行車安全。

建設局說，目前就申請道路前瞻補助計畫的交通要道，先做事前檢測以確認改善前狀況，作為上級機關補助參考數據，完工後驗收，針對平坦度的要求仍以傳統三米直規量測平坦度做為檢測方式。

建設局說，IRI檢測值目前由「簡易型平整儀」即可量測，建設局已著手修訂契約條款，未來每條燙平工程完成後均將進行平坦儀量測，並列為驗收合格與否依據。另針對平時重要道路的平坦程度，建設局正進行發包智能巡查作業，以利道路監控與維護數值評比，日後可為道路辦理路修的客觀依據。