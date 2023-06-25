快訊

28度就夠涼！吹冷氣配「這一台」更省電 台電：也是除濕神隊友

竹北氣爆鄰戶少年憶「煙很多」 牆壁震裂、一度受困

台北羽賽／太強！ 戴資穎一局未失奪賽史最多第5冠

南投老人假牙補助增編 今年提高至5千萬元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府老人裝置假牙補助一般戶今年增編2000萬元，從3000萬元調高至5000萬元。圖／南投縣衛生局提供
南投縣政府老人裝置假牙補助一般戶今年增編2000萬元，從3000萬元調高至5000萬元。圖／南投縣衛生局提供

為促進長輩咀嚼功能增進健康，南投縣政府2017年起實施老人裝置假牙補助，每人最高補助4萬元，今年一般戶補助經費更增編2000萬元，從3000萬元調高至5000萬元，竹山地區近期發放補助，縣府呼籲有需要的長輩踴躍申請補助。

縣府指出，南投人口結構高齡化，考量正常咀嚼飲食有助於營養吸收促進健康，2017年起編列2600萬元假牙補助預算，後提高至3千萬元，對象涵蓋中低收入戶、一般戶，全口活動假牙每人最高補助4萬元，半口活動假牙最高補助為2萬元。

由於，申請條件不難，只要去牙科醫療院所就診，取得醫師診斷證明，且開立修整裝置經費估價單，就能提出假牙補助申請，且老人多有裝置假牙需求，縣內長輩申請狀況踴躍，近3年內已有3595人成功申請，今年再擴大補助增編2000萬元預算。

縣府社勞處表示，考量仍有不少長輩有裝置假牙的需求，為讓更多人受惠，今年老人假牙補助預算共編列5772.8萬元，其中針對65歲以上一般戶老人增編2000萬元，經費自3000萬元調高至5000萬元，中低收入戶補助則為772.8萬元。

而經各地鄉鎮公所上半年的統計申請，竹山地區近期進行補助發放，拿到假牙補助金支票的長輩都相當開心，吳姓民眾說，裝假牙費用不便宜，動輒好幾萬元，還好現在縣府有補助，讓大家都比較願意裝假牙，也讓吃東西較不費力。

社勞處呼籲，有需要的長輩只要取得當年度3個月內有效診斷證明書、缺牙照片等，可向所屬鄉、鎮、市衛生所提出申請，經縣府核定通過即可請牙醫裝置，1年內裝置完畢，半年內檢附核相關文件送縣府，通過就會開立支票並通知領取。

假牙 長輩 低收入戶

延伸閱讀

影／南投武界山區山友高山症昏迷 空勤直升機救援

六旬男攀干卓萬山高山症求援 直升機吊掛送醫

受託顧6歲小鄰居未料他爬高摔死 南投70歲老婦遭判刑

端午連假首日清境農場湧2千遊客 南投景點未現塞車

相關新聞

台中逾萬人搶當早鳥 明道中學：買月票取消校車全額退

公共運輸定期票7月1日將上路，台中市政府推出早鳥優惠月票掀起熱潮，交通局長葉昭甫說，開賣後10天突破萬人購買。購買早鳥方...

有國際標準路面平坦儀不用 議員質疑台中道路真燙平？

台中道路「燙平專案」每年經費4億起跳，市議員陳俞融指出，她騎單車測試北區的道路「好像蹦蹦車」，才發現市府8年前採購「路面...

中市試辦電動車格收費 電動車主竟用延長線「偷」電

台中市交通局宣布，今年7月1日起，台中市路外收費停車場陸續將充電車格納入收費，第一個小時20元，第2小時起，每小時40元...

連假違規攤販多 台中加強稽查

台中市民廣場假日人潮多，違規攤販也多，市府過去多採勸導，今年起發現違法販售空飄氣球的攤位變多，還有人檢舉填充氫氣有公共危...

9度流標前車之鑑 大里活動中心新建、拆屋糾紛引關注

台中市議員李天生今天說，大里區仁化里仁德里聯合活動中心新建工程預計8月發包，有鑑於先前有瑞城里活動中心新建工程流標9次前...

集結中投苗優質農產品 中台灣好農市集草悟道登場

中台灣好農市集「2023苗栗台中優質農特產品及南瓜推廣活動」，今明兩日在台中市西區草悟道登場，將台中市荔枝、西瓜李、苗栗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦