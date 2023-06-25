有國際標準路面平坦儀不用 議員質疑台中道路真燙平？

台中道路「燙平專案」每年經費4億起跳，市議員陳俞融指出，她騎單車測試北區的道路「好像蹦蹦車」，才發現市府8年前採購「路面平坦儀」，但去年使用率僅9%，她要求讓科學說話：「路到底有沒有燙平？」

建設局指出，道路平坦度的要求，目前仍以傳統三米直規量測平坦度作為主要檢測方式。建設局已著手修訂契約條款，未來每條燙平工程完成，均須採平坦儀量測，列為驗收依據。

建設局2015年11月購置一台電腦式路面平坦儀，用來抽測已完工主要道路的「國際糙度指標」，是世界上最多國家公認採用的道路平坦度指標。

議員陳俞融舉例，自己在市區騎YouBike單車，如河南路、五權路不平整、坑洞多，不敢把手機等物品放置置物籃，一趟單車騎下來震到全身不舒服，很多市民有相同感受。

議員陳俞融說，根據市府資料，僅針對通勤、使用量大的道路進行路面平坦檢測，2020到2021年完全沒有平坦儀使用紀錄。

而2022年，燙平專案完成267條道路，實際使用路面平坦儀檢測的路段僅24條，使用率約9%，市中心如五權路、台灣大道主要道路並未看到檢測紀錄。

建設局指出，目前透過儀器檢測道路平坦度得到IRI(國際糙度指標)的檢測值，「簡易型平整儀」即可量測，對路面平坦度的要求，仍以傳統三米直規量測為主。

建設局已著手修訂契約條款，未來每條燙平工程完成後均採平坦儀量測，列為驗收合格依據；另針對平時重要道路的平坦程度，建設局發包智能巡查作業，作為道路辦理路修的客觀依據。