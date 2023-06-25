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台中逾萬人搶當早鳥 明道中學：買月票取消校車全額退

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局統計，已逾萬人搶早鳥199月票。圖／交通局提供
台中市交通局統計，已逾萬人搶早鳥199月票。圖／交通局提供

公共運輸定期票7月1日將上路，台中市政府推出早鳥優惠月票掀起熱潮，交通局長葉昭甫說，開賣後10天突破萬人購買。購買早鳥方案9成5是市民，限時優惠價到6月30日止。

明道中學為鼓勵學生使用定期票，公告已登記搭校車的學生，6月30日前辦理取消搭乘學生交通車，可獲全額退費，目前搭乘捷運上下學的學生有1000多人，定期票提省荷包。

交通局長葉昭甫說，自6月15日起開始販售早鳥月票，累計至昨日已經1萬多人購買。

交通局觀察，早鳥優惠月票各販售站點申購尖峰以下班與放學後為主，民眾可把握離峰時段申購。

交通局表示，台中捷運全線18個站，服務時間周一到周日，上午6點30分至晚上10點20分提供綁定及定期票販售服務。另29處區公所服務時間在上午8點至12點、下午1點至5點。

民眾購買定期票後30日內請務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路，靠卡啟用。

台中捷運 退費 台中市

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