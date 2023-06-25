快訊

MLB／狂！天使單局4轟攻13分 創大聯盟49年來新紀錄

炎亞綸遭爆偷拍後節目首播！ 網驚《嗨！營業中》「1變化」

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」和小鳥排排坐！畫面太和諧引發熱議

中市試辦電動車格收費 電動車主竟用延長線「偷」電

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳文政指出，有電動車主停一般車格，拿延長線偷充電，亂象叢生。圖／陳文政提供
台中市議員陳文政指出，有電動車主停一般車格，拿延長線偷充電，亂象叢生。圖／陳文政提供

台中市交通局宣布，今年7月1日起，台中市路外收費停車場陸續將充電車格納入收費，第一個小時20元，第2小時起，每小時40元，提高充電車格的周轉率，避免占用。

根據交通部統計，台中電動汽車掛牌數達5771輛，僅次台北、居六都第二。台中過去因低碳自治條例規定，電動汽車若停放一般車格，免收停車費。

台中市去年3月起試辦26場公有路外停車場充電汽車格，採累進費率收費、電動汽車充電時不收費，有效改善長時間占用問題。7月1日起，充電停車格全面收費。

陳文政指出，隨電動車增加已衍生許多亂象。過去有少數車主會長時間占用專用充電車格，造成有需要的車主無電可充；近期交通局試辨「充電車格收費」，竟又出現電動汽車停放在一般車格，再用延長線接上鄰近充電車格的離譜狀況，變成「不用付停車費」還能「免費充電」！

市府停車管理處表示，民眾利用延長線規避充電車格收費部分，停管處將加強稽查，或建議交通部納入管理辦法，以利裁罰。未來研議結合AI影像辨識技術，倘未停放在專用充電車格，將無法啟動充電。

陳文政強調，過去電動汽車享各種獎勵與優惠，是推廣初期為鼓勵選購綠能載具；但現在電動汽車滿街跑，讓充電服務更多、更好、更方便，並落實使用者付費，才是綠能載具數量再提升的關鍵。籲市府調整相關政策，讓台中市的停車空間更友善。

交通局表示，目前電動車越來越普及，為落實使用者付費精神，及維護整體公平合理的停車環境，正評估修正相關法規的可行性。另向交通部積極爭取充電樁補助經費，加速公有停車場充電樁增建。

電動汽車 台中市 交通部

延伸閱讀

不得不面對的選擇？Toyota準備自2035年於歐洲市場僅供應電動車！

酒吧登記「餐飲業」隱身住宅區擾民 中市府擬修法規範

台中建商蓋人行道換容積獎勵 議員批施工延宕市府背鍋

午餐廠商解約就告 盧秀燕：放心解約！市府做學校靠山

相關新聞

連假違規攤販多 台中加強稽查

台中市民廣場假日人潮多，違規攤販也多，市府過去多採勸導，今年起發現違法販售空飄氣球的攤位變多，還有人檢舉填充氫氣有公共危...

中市試辦電動車格收費 電動車主竟用延長線「偷」電

台中市交通局宣布，今年7月1日起，台中市路外收費停車場陸續將充電車格納入收費，第一個小時20元，第2小時起，每小時40元...

9度流標前車之鑑 大里活動中心新建、拆屋糾紛引關注

台中市議員李天生今天說，大里區仁化里仁德里聯合活動中心新建工程預計8月發包，有鑑於先前有瑞城里活動中心新建工程流標9次前...

集結中投苗優質農產品 中台灣好農市集草悟道登場

中台灣好農市集「2023苗栗台中優質農特產品及南瓜推廣活動」，今明兩日在台中市西區草悟道登場，將台中市荔枝、西瓜李、苗栗...

彰化芳苑紅樹林同樹不同命 南邊爆紅 北邊疏伐

彰化縣芳苑紅樹林海空步道2021啟用後爆紅，迄今都是假日免費遊旅熱點，但直線距離4.5公里以外的舊趙甲排水，苦於紅樹林茂...

市民廣場禁違攤 台中市府端午連假加強取締已勸離6攤

台中熱門景點市民廣場，有攤商占用草地違法擺攤，台中市政府今年3月底起加強市民廣場違規攤販取締，除每周假日聯合稽查，端午4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦