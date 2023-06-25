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連假違規攤販多 台中加強稽查
台中市民廣場假日人潮多，違規攤販也多，市府過去多採勸導，今年起發現違法販售空飄氣球的攤位變多，還有人檢舉填充氫氣有公共危險，3月起嚴格取締；端午連假加強稽查，連假3天共勸離6攤，其中1攤屢勸不聽開罰6000元。台中人氣高的太平馬卡龍公園，也有零星攤販擺攤，市府仍以勸導為主，今年尚未開罰。
台中市民廣場位於草悟道、公益商圈，大片草皮吸引親子遊憩、年輕人野餐，也有街頭藝人演出；攤商在草地違法擺攤，販售塑膠氣球與玩具，違法擺攤存在已久，今年甚至有業者變本加厲，將氫氣鋼瓶搬到現場填充氣球，一旦遇到火源，恐釀公共安全。
台中市建設局今年3月底起，會同警察局、經發局、消防局及經濟部標檢局聯合稽查，首次查獲以勸導為主，若勸導不聽將開罰。建設局表示，3月迄今已開罰6件， 依規定開罰1200元2件，祭出重罰6000元共4件，都是屢勸不聽攤商。
市府表示，端午連假人潮多，市府勸導6攤商離開，有1家離開後又折返擺攤，遭重罰6000元；稽查迄今尚未查獲填充氫氣的空飄氣球，若查獲可依商品檢驗法，最高可開罰10萬元；若造成民眾受傷，業者除需負擔損害賠償責任，還會觸犯刑法公共危險罪，呼籲勿以身試法。
台中人氣超高的太平馬卡龍公園，有全台最高11公尺戶外溜滑梯，假日吸引親子玩樂，公園外的人行道上有不少攤販，甚至有人直接在公園內擺攤。
建設局表示，馬卡龍公園開幕後，假日建設局、警察局聯合稽查，每周查獲零星違規業者，勸導後離開。建設局長陳大田說，台中推動「美樂地」計畫，打造優質綠地，呼籲勿購買違法攤商物品，杜絕違規行為。
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