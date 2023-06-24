柯文哲到彰化參觀畫展 點出藝術價值所在

民眾黨主席柯文哲今天到彰化縣立美術館，參觀國際金獎畫家陳炳臣的畫作，稱讚陳炳臣的作品有獨特性，「藝術價值在它的獨特性」，社會大眾有機會可以來看一看畫展。

柯文哲今天下午拜訪彰化縣友人的行程，堅持安排參觀陳炳臣畫展。陳炳臣為柯文哲導覽和解說每一幅畫作的創作動機及意義，畫台灣的高山、樹林、樹木、星空及台灣海岸的樹林和地貌，包括以家鄉芳苑為創作題材。柯文哲好奇詢問創作媒材及技巧，陳炳臣都不吝詳細說明。

柯文哲表示，陳炳臣的畫既不是水彩也不是油畫，是用壓克力當原料，可看出藝術價值在於它的獨特性，沒有其它一樣的，藝術價值就比較高，台灣超過3千公尺的高山有268座，陳炳臣常常畫台灣高山為背景的畫，高山上有生物、植物，陳炳臣特別喜歡櫻花、銀杏、松柏，很特別，大家有機會可以來看一看陳炳覽的畫展。