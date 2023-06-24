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台中百年紅土木炭窯被夷平 地方團體追思盼重建

中央社／ 台中24日電

台中市一座僅存的百年相思樹紅土木炭窯日前遭新地主夷為平地，地方文史團體今天在沙鹿區原址舉辦追思活動，撿拾現場遺留木炭表達不捨，盼中市府能找地點重建這座木炭窯。

這場追思撿拾木炭窯遺留物活動，由台中市沙鹿區晉江社區發展協會發起，台中市文山社區大學、台中市牛罵頭文化協進會及靜宜大學師生參與，頂著豔陽揮汗撿拾遺留物表達追思。

文史團體表示，位於台中沙鹿的晉江寮原有座百年相思樹紅土木炭窯，由於土地開發，日前遭新地主夷為平地，讓居民及珍惜文化資產的人士萬分不捨。

文史團體指出，希望台中市政府能找地點重建這座木炭窯，讓這座被世代守護，將當地百年台灣山林生態人文的唯一見證者賦予新生，以百年木炭的餘溫及餘香，持續向未來的世代訴說台灣的故事。

依據沙鹿區公所記載，日治時代到二戰後的50、60年間，沙鹿地區從事燒木炭工作的人不少，特別是居住在大肚山台地的幾個村落。在農業時代天然氣不普及的年代，燒木炭是極為平常的工作。

記載指出，它是使用紅土、木柴、石頭、稻草建造窯身，用木柴跟紅土搭建窯頂。先民為了讓木炭燒得較完全、較好，悶窯會持續1週，製窯的生活十分辛苦。

參與這場活動的當地陶藝工作者陳金旺表示，這座木炭窯記錄了先民的生活，木炭燒製以相思木為材料，先以火將窯體加溫，使木材悶燒，直至逼出水氣，讓它脫水、炭化。

陳金旺說，木材放入土窯所需悶燒的溫度通常最高不超過攝氏1000度，但最佳溫度是攝氏750度到780度，大約需要悶燒11到12天，之後約15天冷卻降溫才可以開窯。

台中市文化局表示，沙鹿木炭窯案於民國104年經民眾提報為文化資產，同年11月10日經台中市文化資產審議會審議後先予列冊追蹤；107年8月22日辦理審議前現勘，因窯體多年未使用，僅簡易遮雨棚，紅土鬆脫變形頗多，卵石基體也多處鬆脫，近半傾毀，損壞嚴重，且窯體不符文化資產指定登錄基準，於是由委員會於107年9月決議「解除列冊」。

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