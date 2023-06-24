鹿港魯班公宴集結逾200件作品 賞工藝師心血結晶

「鹿港魯班公宴」巧聖先師祀典儀式今天舉行，現場展出108桌、超過200件工藝作品，一次欣賞各地工藝師心血結晶，還有傳統匠師現場操作、傳統工藝市集、工藝小學堂等活動。

鹿港慶端陽系列活動「鹿港魯班公宴」巧聖先師祀典儀式今天在勞動部勞動力發展署中彰投分署勞動學苑舉行，彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美出席，現場以「看桌」形式展出108桌、超過200件工藝作品，成為結合宗教信仰及傳統工藝的活動，展期到明天。

彰化縣文化局今天發布新聞稿表示，鹿港魯班公宴民國85年創辦，緣起於紀念工藝界巧聖先師魯班公，每年農曆5月7日魯班公誕辰日前後，工藝家集結一整年心血結晶作品，以傳統民間祭拜習俗的「看桌」將工藝作品擺在供桌，除展現傳統工藝，更具有深厚歷史文化。

文化局表示，鹿港魯班公宴97年獲彰化縣政府登錄為民俗類無形文化資產，主要活動有巧聖先師祀典、工藝作品宴祖師、鹿港巧聖先師會跋爐主、酬神舞台等，其中祀典儀式特殊的「獻五寶」由主祭官依傳統習俗獻上班門五寶「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」。

文化局表示，鹿港是傳統工藝重鎮，在鹿港舉辦魯班公宴更顯示鹿港手工藝地位，今年鹿港魯班公宴特別舉辦傳統匠師現場操作、百工獻藝傳統工藝市集、工藝小學堂等活動，還有國、台、英語導覽，配合22日至25日展期，現場有各種主題活動與課程。