快訊

台北羽賽／賽史最多冠差1勝 戴資穎輕取泰好手晉級決賽

瓦格納集團武裝叛變？部隊開入莫斯科以南，推翻俄軍高層？

瓦格納首腦稱「已佔領俄軍基地」！要國防部長談判 否則進攻莫斯科

鹿港魯班公宴集結逾200件作品 賞工藝師心血結晶

中央社／ 彰化縣24日電

鹿港魯班公宴」巧聖先師祀典儀式今天舉行，現場展出108桌、超過200件工藝作品，一次欣賞各地工藝師心血結晶，還有傳統匠師現場操作、傳統工藝市集、工藝小學堂等活動。

鹿港慶端陽系列活動「鹿港魯班公宴」巧聖先師祀典儀式今天在勞動部勞動力發展署中彰投分署勞動學苑舉行，彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美出席，現場以「看桌」形式展出108桌、超過200件工藝作品，成為結合宗教信仰及傳統工藝的活動，展期到明天。

彰化縣文化局今天發布新聞稿表示，鹿港魯班公宴民國85年創辦，緣起於紀念工藝界巧聖先師魯班公，每年農曆5月7日魯班公誕辰日前後，工藝家集結一整年心血結晶作品，以傳統民間祭拜習俗的「看桌」將工藝作品擺在供桌，除展現傳統工藝，更具有深厚歷史文化。

文化局表示，鹿港魯班公宴97年獲彰化縣政府登錄為民俗類無形文化資產，主要活動有巧聖先師祀典、工藝作品宴祖師、鹿港巧聖先師會跋爐主、酬神舞台等，其中祀典儀式特殊的「獻五寶」由主祭官依傳統習俗獻上班門五寶「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」。

文化局表示，鹿港是傳統工藝重鎮，在鹿港舉辦魯班公宴更顯示鹿港手工藝地位，今年鹿港魯班公宴特別舉辦傳統匠師現場操作、百工獻藝傳統工藝市集、工藝小學堂等活動，還有國、台、英語導覽，配合22日至25日展期，現場有各種主題活動與課程。

鹿港

延伸閱讀

人間國寶施鎮洋當年遇到這位貴人 啟迪文化思維

國1彰化段今早塞到中午 鹿港龍舟賽吸引遊客湧入

影／鹿港國際龍舟賽登場嗨翻天 連假三天小鎮活動多彩多姿

彰化民眾鹿港路邊發現死亡石虎 研判車輛路殺

相關新聞

9度流標前車之鑑 大里活動中心新建、拆屋糾紛引關注

台中市議員李天生今天說，大里區仁化里仁德里聯合活動中心新建工程預計8月發包，有鑑於先前有瑞城里活動中心新建工程流標9次前...

集結中投苗優質農產品 中台灣好農市集草悟道登場

中台灣好農市集「2023苗栗台中優質農特產品及南瓜推廣活動」，今明兩日在台中市西區草悟道登場，將台中市荔枝、西瓜李、苗栗...

彰化芳苑紅樹林同樹不同命 南邊爆紅 北邊疏伐

彰化縣芳苑紅樹林海空步道2021啟用後爆紅，迄今都是假日免費遊旅熱點，但直線距離4.5公里以外的舊趙甲排水，苦於紅樹林茂...

市民廣場禁違攤 台中市府端午連假加強取締已勸離6攤

台中熱門景點市民廣場，有攤商占用草地違法擺攤，台中市政府今年3月底起加強市民廣場違規攤販取締，除每周假日聯合稽查，端午4...

員林將3度抗議蓋殯儀館

彰化縣是全國唯一沒有火葬場的縣市，殯儀館、禮儀廳也屈指可數。員林市公所透過民調，選定東區興建殯儀館，周邊居民已組成自救會...

國家漫畫博物館落腳台中 5打卡熱點開箱

國家漫畫博物館拍板落腳台中刑務所官舍群，台中市長盧秀燕昨與台中吉祥物「石虎家族」，開箱國漫館典獄長官舍、浴場等5大打卡熱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦