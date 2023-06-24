9度流標前車之鑑 大里活動中心新建、拆屋糾紛引關注

台中市議員李天生今天說，大里區仁化里仁德里聯合活動中心新建工程預計8月發包，有鑑於先前有瑞城里活動中心新建工程流標9次前車之鑑，盼市府能編足經費，一次完成發包，避免延宕衍生困擾；另一處大明里東勢尾社區活動中心因占用民地，面臨拆屋還地窘境，盼充分溝通，不要讓鄉親缺乏集會活動場地。

台中市民政局說明，大里區各活動中心的興建及拆除工程案，大里區公所都依相關預算流程及工程進度編列預算及管控期程，且事前皆都與地方民代、里長及相關社區活動中心理事長等地方意見領袖充分溝通、說明與協調，公所後續也將會隨時注意各方意見，以期工程順利進行。

李天生說明，仁化第三公墓遷移後，地方爭取於蕃仔寮百姓公廟旁興建仁化里仁德里聯合行政中心，經說明會溝通修正後，完成規劃設計，為3樓建築，總經費3706萬元。

李天生說，大明里東勢尾社區活動中心因占用民地，遭地主催討，由於建物老舊，且不適合原地重建，區公所有意拆除，提醒區公所妥善安排社區書法班、歌唱班去處，維持繼續上課，並另覓合適地點興建。