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集結中投苗優質農產品 中台灣好農市集草悟道登場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中台灣好農市集「2023苗栗台中優質農特產品及南瓜推廣活動」，今明兩日在台中市西區草悟道登場，推廣中彰投特色農特產品及伴手好禮。圖／台中市政府提供
中台灣好農市集「2023苗栗台中優質農特產品及南瓜推廣活動」，今明兩日在台中市西區草悟道登場，推廣中彰投特色農特產品及伴手好禮。圖／台中市政府提供

中台灣好農市集「2023苗栗台中優質農特產品及南瓜推廣活動」，今明兩日在台中市西區草悟道登場，將台中市荔枝、西瓜李、苗栗縣南瓜、杭菊、東方美人茶、蜂蜜、三義木藝品、苑裡丹參、南投縣梅製品等優質農產品及伴手好禮介紹給市民，提供民眾購物好選擇。

台中市農業局指出，台中市荔枝年產量1萬161公噸，栽培面積約1856公頃，栽培地區包括太平、霧峰、大里、神岡、北屯等區，品種以黑葉、糯米為大宗，台中荔枝果肉飽滿圓潤、香濃多汁，值得一再品嘗。西瓜李則為梨山特有水果，因山上日夜溫差大，使其在成長過程充分累積甜度，香甜多汁，深受消費者喜愛。

農業局表示，苗栗東方美人茶又稱白毫烏龍茶，茶外觀白綠黃紅褐相間，猶如花朵，高級更帶白毫，茶湯水色呈橙紅色，具天然蜜香或熟果味，滋味圓柔醇厚。南投信義鄉因氣候分明、早晚溫差大，所生產的梅子格外好吃，更在信義鄉農會的創意行銷下，研發多種梅子商品與梅酒，成為台灣知名的超人氣伴手禮。

農業局指出，此次活動匯集台中、苗栗、南投3縣市特色農特產品及伴手好禮，帶至台中市西區草悟道展售，活動現場並有南瓜品種展示、南瓜產品免費品嘗、特賣、消費滿500元送好禮等活動。

台中市 南瓜 荔枝

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