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彰化芳苑紅樹林同樹不同命 南邊爆紅 北邊疏伐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
第四河川局發動公民團體到彰化縣芳苑鄉舊趙甲溪出海口，疏伐日益擴大的紅樹林。圖／湖埔社大提供
第四河川局發動公民團體到彰化縣芳苑鄉舊趙甲溪出海口，疏伐日益擴大的紅樹林。圖／湖埔社大提供

彰化縣芳苑紅樹林海空步道2021啟用後爆紅，迄今都是假日免費遊旅熱點，但直線距離4.5公里以外的舊趙甲排水，苦於紅樹林茂密生長的危害，水利署第四河川局近日發起疏伐紅樹林的公民運動，並把砍下的紅樹林枝幹運到台南嘗試碳化處理，降低環境負荷。

四河局今天表示，紅樹林生長在海陸交界，可減緩水流使泥沙加速沉積，具有固岸、抑浪、攔阻垃圾等功能，民國五０年代廣植海岸以解決國土流失，可是廣植紅樹林不斷地擴張，芳苑海空步道紅樹林就是這樣種出來，現今釀成海空步道景點「美麗的錯誤」，使灘地開始泥化，原有濕地陸化，導致濕地型棲地快速減少，影響原生生態環境。

四河局指出，舊趙甲排水的紅樹林已佔據河道影響河川排水，颱風豪雨可能造成排水倒灌內陸，因此今年舉辦「紅樹林疏伐公民運動」並列入重點工作，邀請中央單位、地方政府、生物炭學者專家、NGO團體、各在地鄉親和防汛護水志工疏伐紅樹林，改善王功地區舊趙甲排水河道通洪、維護台灣旱招潮蟹等生物的生態棲地。

紅樹林盤根錯節沒水鳥進入活動，泥質土壤固化沒螃蟹等生物生存，四河局和參與疏伐運動的團體，把砍下的紅樹林先運到台南官田烏金合作社，初步送25個麻袋紅樹林枝幹仿照碳化菱角殼嘗試碳化處理，若檢驗無重金屬汙染物質，將碳化作為堆肥等再利用物質。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，紅樹林胎生植物快速擴張，除了拔除幼株，另使用鋰電池電鋸鋸斷根部以上的枝樹及側枝抑止生長，此舉可免除大費周章動用挖土機挖掘紅樹林根系，既遏止紅樹林繁殖、保護濕地又節省經費，為河川防洪、生態保育及淨零碳排創造三贏，一舉數得。

紅樹林 濕地 運動

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