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中市友善中高齡績優企業徵選開跑 總獎金240萬

中央社／ 台中24日電

為獎勵企業進用中高齡及高齡者就業，台中市勞工局今天宣布，友善中高齡績優企業徵選活動開跑，總獎金達240萬元，徵件日期到8月18日止，企業、機構及團體都可報名。

台中市政府勞工局長張大春表示，近年推動「樂齡就業五告讚」政策，積極開發友善中高齡企業與職缺，除透過輔導企業建構友善就業環境外，並推動職務再設計服務措施、職場體驗培力課程、中高齡人力資源獎勵方案及建置中高齡人力資源平台，強化協助中高齡朋友就業成功。

張大春指出，民國111年台中市高齡者失業率0.1%，為6都最低；勞動力參與率9.6%，6都第2。今年截至4月止，已協助5738名中高齡市民就業，求職就業率超過7成。

有關「富市台中 樂齡就業」友善中高齡績優企業徵選表揚活動，張大春說，這是台中市首次舉辦，盼藉表彰長期進用與提供友善中高齡及高齡勞工職場環境的企業雇主，以鼓勵台中市企業與中高齡及高齡勞工共同打造屬於自己的和諧、健康、友善職場環境。

台中市就業服務處說明，徵選依企業員工總人數區分4個級距進行評選，讓中小型企業與大型企業分組評選提升競賽公平性，預計獎勵60家友善中高齡績優企業，並頒獎表揚。徵件期間自即日起至8月18日止，總獎金高達新台幣240萬元，歡迎台中市企業、團體或機構踴躍報名。

台中市 張大春 職場

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