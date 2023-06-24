員林將3度抗議蓋殯儀館

彰化縣是全國唯一沒有火葬場的縣市，殯儀館、禮儀廳也屈指可數。員林市公所透過民調，選定東區興建殯儀館，周邊居民已組成自救會，近期將擴大抗爭規模，要求廢止興建計畫。其他有意規畫殯葬設施的鄉鎮公所多低調進行，就怕太早曝光，引起地方反彈而破局。

員林市公所今年4月委託民調公司調查，選定東山埔第2公墓區興建殯儀館，消息發布後引發強烈反彈，周邊民眾組自救會，已發動2波抗議活動，市公所無意收回成命，附近居民認為殯儀館影響居民生活、交通壅塞、東山國小教學品質，近期將發動第3波抗爭。

彰化縣不僅沒火葬場，連殯儀館或禮儀廳屈指可數。彰化縣民政處表示，目前僅彰化市、和美鎮、田中鎮、北斗鎮有殯儀館，線西鄉、伸港鄉、社頭鄉、二水鄉只有供舉辦告別式的禮儀廳。

過去喪家多在自家、空地或申請道路舉辦喪事，隨時代演變，多數改在殯儀館或禮儀廳舉行，不過各鄉鎮市公所規畫殯葬設施，都引發反彈。

彰化市公所5月底追加1400萬預算，推動「彰化市立殯儀館增建設施先期規畫案」，要增設火葬場，但周邊居民動員上百人到市代會審查時旁聽，市公所最後撤案收場。

花壇鄉沒有殯儀館，最近辦理三芬路第10公墓遷葬，規畫興建禮廳及靈堂，被誤傳要蓋火葬場，公所緊急闢謠平息眾怒；彰化另有3鄉鎮打算申請興建禮儀廳，還有某鄉鎮打算升級現有設施為殯儀館，就怕太早曝光引發反彈，多採低調進行；溪湖鎮規畫在西寮蓋殯儀館，因遠離社區聚落，才沒遭到抗議。