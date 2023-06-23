國漫館落腳台中刑務所年底設展 盧秀燕開箱5大打卡點

國家漫畫博物館拍板落腳台中刑務所官舍群，台中市長盧秀燕今天下午與城市吉祥物「石虎家族」，開箱國漫館打卡熱點，包含典獄長官舍、浴場、九重葛花屋、樹屋、演武場等5大景點。台中市文化局表示，目前正與文化部點交官舍群，國漫館由文化部籌備，市府全力配合，預計10月前點交完成，年底前國漫館會策展開放。

盧秀燕表示，台中刑務所官舍群東側及北側兩區，面積廣達2公頃，行政院副院長鄭文燦及文化部長史哲看了以後很滿意，當場拍板定案國漫館落腳台中刑務所，將跳脫單點的建築形式，由19棟日式建築結合新建博物館，形成一個匯集漫畫創作、演出、專業典藏、研究、展示等機能的國家級博物館園區。

盧秀燕說，刑務所官舍群位於綠空鐵道軸線西端，靠近台中火車站，周邊文化及觀光景點豐富，交通便利，東側已修復完成，目前沒有對外開放，但如有需求的個人與團體，可向文化局申請導覽，下半年就會把國漫館基地交給文化部，預計年底前就會籌設完成。

台中城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」今天向盧秀燕發起尋寶挑戰，盧與石虎家族穿梭於台中刑務所官舍群，在尋寶過程逐一開箱典獄長官舍、九重葛花屋、浴場、樹屋等景點，尋寶成功後，最後在演武場獲得粽子與台中名產「東泉辣椒醬」。

台中刑務所內部隱藏許多IG打卡點，「典獄長官舍」是和洋併置風格，擁有獨立庭院、浴室、客廳、傭人房，庭院保留結實纍纍的荔枝、芒果、龍眼等果樹；「九重葛花屋」門口有棵80年老欉的九重葛，花季來臨時，桃紅色花瓣隨風飄落，唯美浪漫，令人駐足流連。此外，還有「日式浴場」、「樹屋」、「演武場」等景點，未來結合國漫館精彩策展，交織出漫畫與歷史建築的獨特魅力。