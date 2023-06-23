國1彰化段今早塞到中午 鹿港龍舟賽吸引遊客湧入

端午連假第二天，國道一號彰化段今天上午9點起就開始壅塞到近中午，從彰化到員林路段，車速僅30、40公里，鹿港、田尾等風景區也湧入遊客，民眾應隨路上網注意路況，避開壅塞路段。

國道一號彰化段今天一早就從北彰一路壅塞到埔鹽系統、員林路段，若從彰化市要走國道一號到南彰北斗，平常不到半小時車程，今天上午要開1小時，不少遊客上午就趕早到鹿港或田尾等地旅遊。

鹿港慶端陽活動會延續到周日，國際龍舟賽將到24日，每天下午2點40分到晚上8點30分舉行，尤其中午過後遊客更多，市區到龍舟賽會場福鹿溪路段易交通打結。

觀看龍舟賽的福鹿港兩側也進行交通管制，並有設市集攤位，管制封路時間：縣144線南岸全車道(台17線至沿海路間)上午8時至下午6時，管制封閉到6月25日止封閉車道；縣144線北岸全車道(台17線至沿海路間)從6月22日6時至6月23日6時封閉車道；縣144線南、北岸全車道(沿海路至員鹿路間)6月22日6時至6月23日夜間0時止封閉車道管制。

鹿港警察分局長林英煌提醒民眾，遊客用縣府慶端陽「集戳章換好禮」摺頁停車資訊，將車子停在外圍停車場，或搭乘接駁車，以免造成市區街道壅塞。

鹿港除了有夜間龍舟賽可看，還有「鹿港小鎮光影藝術節」點亮中山路、公會堂、老街、桂花巷藝術村與鹿港溪畔，還有鹿港溪風帆廣場有「旋轉咖啡杯」可以玩，加入「愛玩彰化」LINE官方帳號，或出示今年6到7月在彰化縣單筆消費滿300元的發票，就可獲得數位搭乘兌換券。另在鹿港溪開源廣場水舞展演每晚6點至10點，每半小時演出5分鐘，搭配舊港溪水中舞台的「河岸綠地音樂會」，每天下午4點到9點在鹿港溪將持續到6月25日。

彰化縣長王惠美也特別推薦在鹿港亞太渡假村有魯班公宴展出到6月25日，集結全國11位人間國寶、38位縣市級傳統工藝保存技術者，來自12個縣市的傳統工藝師，以108桌「看桌」形式展示超過500件工藝品，可讓大家大飽眼福。