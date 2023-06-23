國1彰化段今早塞到中午 鹿港龍舟賽吸引遊客湧入
端午連假第二天，國道一號彰化段今天上午9點起就開始壅塞到近中午，從彰化到員林路段，車速僅30、40公里，鹿港、田尾等風景區也湧入遊客，民眾應隨路上網注意路況，避開壅塞路段。
國道一號彰化段今天一早就從北彰一路壅塞到埔鹽系統、員林路段，若從彰化市要走國道一號到南彰北斗，平常不到半小時車程，今天上午要開1小時，不少遊客上午就趕早到鹿港或田尾等地旅遊。
鹿港慶端陽活動會延續到周日，國際龍舟賽將到24日，每天下午2點40分到晚上8點30分舉行，尤其中午過後遊客更多，市區到龍舟賽會場福鹿溪路段易交通打結。
觀看龍舟賽的福鹿港兩側也進行交通管制，並有設市集攤位，管制封路時間：縣144線南岸全車道(台17線至沿海路間)上午8時至下午6時，管制封閉到6月25日止封閉車道；縣144線北岸全車道(台17線至沿海路間)從6月22日6時至6月23日6時封閉車道；縣144線南、北岸全車道(沿海路至員鹿路間)6月22日6時至6月23日夜間0時止封閉車道管制。
鹿港警察分局長林英煌提醒民眾，遊客用縣府慶端陽「集戳章換好禮」摺頁停車資訊，將車子停在外圍停車場，或搭乘接駁車，以免造成市區街道壅塞。
鹿港除了有夜間龍舟賽可看，還有「鹿港小鎮光影藝術節」點亮中山路、公會堂、老街、桂花巷藝術村與鹿港溪畔，還有鹿港溪風帆廣場有「旋轉咖啡杯」可以玩，加入「愛玩彰化」LINE官方帳號，或出示今年6到7月在彰化縣單筆消費滿300元的發票，就可獲得數位搭乘兌換券。另在鹿港溪開源廣場水舞展演每晚6點至10點，每半小時演出5分鐘，搭配舊港溪水中舞台的「河岸綠地音樂會」，每天下午4點到9點在鹿港溪將持續到6月25日。
彰化縣長王惠美也特別推薦在鹿港亞太渡假村有魯班公宴展出到6月25日，集結全國11位人間國寶、38位縣市級傳統工藝保存技術者，來自12個縣市的傳統工藝師，以108桌「看桌」形式展示超過500件工藝品，可讓大家大飽眼福。
遊客還可走訪國定古蹟鹿港天后宮、新祖宮、文武廟、桂花巷藝術村、鹿港公會堂，或到國定古蹟龍山寺聆聽悠揚南北管，縣府也規劃「彰濱觀光工廠線」接駁專車，路線自彰化縣旅遊服務中心經亞太鹿港渡假村前往各具特色的台灣玻璃館、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠、卷木森活館等觀光工廠。
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