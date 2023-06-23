彰化興建殯葬設施惹陳抗 規畫和申請低調

彰化縣是全國唯一沒有火葬場的縣市，近期部分鄉鎮市公所規畫興建殯儀館或禮儀廳，也遭民眾強烈反對，質疑製造噪音及廢棄物汙染，員林市東區民眾就組成自救會，這兩天發散傳單，將在明（24日）舉辦說明會，要求市公所廢止殯儀館興建計畫。

彰化縣不僅沒火葬場，連殯儀館或禮儀廳也屈指可數，縣政府民政處資料顯示，只有彰化市、和美鎮、田中鎮、北斗鎮有殯儀館，供民眾舉辦告別式的禮儀廳分別在線西鄉、伸港鄉、社頭鄉、二水鄉。因傳統籌辦喪事常在自家、空地或申請道路及路肩舉辦，自己方便卻妨礙他人，現在城鎮都市化，到殯儀館或禮儀廳辦理喪事越發顯得必要。

員林市公所委託民調公司作電話與問卷的民調，根據蒐整和統計後的民調，選定東區興建殯儀館，市公所發布訊息後立刻引發當地強烈反彈，已經舉辦兩次抗議活動，市公所無意收回成命，地方民眾將從影響東山國小學童上課品質、居民生活、交通壅塞等多個面向，陳述東區的東山埔不適合興建殯儀館。

推動興建殯儀館或禮儀廳的大多是第二屆任期市鎮長，已無尋求連任的後顧之憂，除了員林市爭取興建禮儀廳，目前殯葬設施興建中的鄉鎮有鹿港鎮禮廳及靈堂、北斗鎮第二殯儀館（在第一殯儀館旁邊）、芳苑鄉殯儀館、永靖鄉禮廳及靈堂。另有4個鄉鎮申請興建。

花壇鄉一直沒有殯儀館，鄉公所最近辦理三芬路第十公墓遷葬，規畫興建禮廳及靈堂，並將朝公園化規畫，未來也擬設環保葬區，讓樹葬朝綠化使用，改善地方景觀，讓老舊墓地活化利用。其餘3鄉鎮有的口頭先提出，有的已送件，還有一個鄉規畫把禮廳升級為殯儀館，但申請和規畫的鄉鎮公所擔心曝光後招致民眾反對，採低調進行。