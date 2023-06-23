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台中巿定古蹟摘星山莊荔枝節 24日現摘荔枝聽音樂

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
一年一度的摘星山莊荔枝節明登場，「許一個荔夏幸福」現場有採摘荔枝活動，與音樂演出與祈福許願儀式。圖／台中市政府提供
一年一度的摘星山莊荔枝節明登場，「許一個荔夏幸福」現場有採摘荔枝活動，與音樂演出與祈福許願儀式。圖／台中市政府提供

一年一度的台中市摘星山莊荔枝節明登場，「許一個荔夏幸福」現場有採摘荔枝活動，與音樂演出與祈福許願儀式，報名參與荔枝節的民眾能手摘荔枝品嘗，還能在百年古蹟內大啖消暑冰淇淋，帶來滿滿幸福感。

市定古蹟摘星山莊位於台中市潭子區，是清代二品將軍林其中的府邸，擁有152年歷史，建築華麗精緻，素有「無處不雕、無處不書、無處不畫」的美名，更被譽為「台灣十大民宅之首」，時至今日猶能感受百年前的豪宅風華。

在百年豪宅的庭園中，植有百年荔枝樹，為了能和市民朋友分享「紅荔」，營運團隊自半年前就開始籌備本次活動，悉心照護施肥，就是希望在今年盛夏可以有美好的荔枝與民眾分享收穫。

荔枝節活動項目包含：摘採荔枝文化體驗、吊掛摘星祈願牌、製作黑葉荔枝祈福吊飾（黑曜石）、品嘗消暑冰淇淋及欣賞陶笛音樂演出。

民眾可在摘星山莊綠草如茵的大草坪上，動手體驗採摘荔枝的樂趣，品嘗採摘下來的甜美荔枝，聆聽晨光心田陶笛志工隊的悠揚樂音。歡迎各位大朋友、小朋友攜手報名採果樂遊，一齊親近古蹟、認識古蹟。

活動時間，明(24日)天上午9點半至12點，報名電話：04-25335688，或上臉書粉絲專頁「台中市定古蹟 摘星山莊」查詢，活動地點，市定古蹟摘星山莊（台中市潭子區大豐里潭富路2段88號）。

一年一度的摘星山莊荔枝節明登場，「許一個荔夏幸福」現場有採摘荔枝活動，與音樂演出與祈福許願儀式。圖／台中市政府提供
一年一度的摘星山莊荔枝節明登場，「許一個荔夏幸福」現場有採摘荔枝活動，與音樂演出與祈福許願儀式。圖／台中市政府提供
一年一度的摘星山莊荔枝節明登場，「許一個荔夏幸福」現場有採摘荔枝活動，與音樂演出與祈福許願儀式。圖／台中市政府提供
一年一度的摘星山莊荔枝節明登場，「許一個荔夏幸福」現場有採摘荔枝活動，與音樂演出與祈福許願儀式。圖／台中市政府提供

荔枝 古蹟 台中市

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