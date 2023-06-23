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大肚和美大橋開工後 台74延伸大肚段 地方盼加速

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
民眾期盼十多年、橫跨烏溪的大肚和美跨河大橋，在經歷三次流標，去年10月動工，預計2026年7月完工。記者趙容萱／攝影
民眾期盼十多年、橫跨烏溪的大肚和美跨河大橋，在經歷三次流標，去年10月動工，預計2026年7月完工。記者趙容萱／攝影

大肚和美大橋開工後，串聯中彰交通，不過議員張家銨說，未來完工後，車流湧入大肚、龍井沙田路，衝擊當地交通，生活圈四號線（台74線）延伸大肚段勢在必行，環評早在2020年通過，呼籲市府加速推動。建設局表示，該工程全長15.34公里，總經費274億餘元，7月將先發包先期規畫案，同步爭取中央核定。

大肚和美大橋從台中大肚的文昌路，橫跨烏溪至彰化和美，總經費約32億餘元，由台中市、彰化縣共同出資，加上中央補助興建，總長1690公尺，完工後往來中彰只要2分鐘，串聯台中海線、北彰生活圈，預計2026年7月完工。

張家銨說，大肚、龍井地區主要幹道為沙田路，未來大橋完工後，往來中彰更加方便，但大量車流湧入沙田路，恐衝擊地方交通，生活圈四號線延伸大肚段推動多年，2020年已完成環評，至今無進展，呼籲市府盡速推動。

建設局說明，生活圈四號線延伸大肚段總經費274億餘元，為加速推動，今年已先追加預算1200萬，7月發包先期規畫，包含檢討都市計畫變更案，同步向內政部爭取納入生活圈道路建設。

張家銨 環評

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