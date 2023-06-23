南彰廠房 45天遭倒近2千噸廢棄物

彰化縣南來北往交通便捷，南彰地廣人稀淪為濫倒廢棄物的天堂，警方查獲王男等6名嫌犯，承租北斗工業區鄰近廠房，45天堆置近2千噸事業廢棄物，依違反事業廢棄物清理法移送偵辦；檢警近2年查獲至少5件大型濫倒非法廢棄物案件與彰化有關，議員痛批濫倒歪風要求重罰。

警方調查，65歲王男找郭男，向北斗鎮陳姓地主承租660坪廠房，月租4.5萬元，謊稱要放置工業加工原料，王嫌雇用陸姓等4名司機，到各地載運事業廢棄物，去年2月9日開始堆置到3月26日，即因曳引車進出頻繁被檢舉，警方調閱監視器和行車記錄器追蹤年餘，今年6月20日兵分多路逮捕6嫌。

據了解，廠房內事業廢棄物堆積如山，包含廢電纜線、棉絮狀物、不明材質羽狀物、塑膠粒和廢塑膠，短短1個半月就堆滿廠房，比人還高，發出難聞異味；陳姓地主獲報到場，聲稱不知情，懊悔出租前沒問清楚。

彰化地檢署近兩年偵辦大型濫倒和非法堆置事廢，至少5件以上，甚至有嘉義市、台中烏日、梧棲的3家再利用機構，與7家清除、運輸公司及仲介、司機、地主等，組成3大環保犯罪集團，假借堆肥名義租用中、彰、雲、嘉4縣市的農地和魚塭堆置事廢；另有蔡姓男子4次雇工，從外縣市載運廢棄物回南彰堆置。

彰化縣議員李俊諭說，濫倒歪風不歇，問題主要出在罰則太輕，業者坐牢最長2年半聲請假釋，偷倒有暴利可圖；外來重型車輛出入頻繁，警方應加強路檢，地方民防、巡守隊提高警覺，事前把關才能有效遏止偷倒、租地非法傾倒和堆置。

彰化縣環保局表示，今年查辦濫倒、偷倒廢棄物件數，比去年少一半，與彰化檢方打擊環保犯罪有關，涉犯亂倒事廢除面臨刑法，檢察官會計算不法所得，按規模沒入及按比例裁罰，相關嫌犯得不償失。