傳統結合科技 彰化福海宮過濾午時水標榜可生飲

彰今天端午節因COVID-19疫情警戒降級，重現取用午時水的人潮，彰化縣芳苑鄉福海宮龍泉水有3個取水處，民眾一時霧沙沙，原來傳統取水口之外，管理委員會另抽用古井水過濾，主打可生飲，讓民眾取水格外安心。

今天上午約10點多，芳苑鄉福海宮龍泉水井前開始出現排隊人龍，排隊約半小時可取到水。較特別的3個取水處，分別是古井、馬達抽到貯水塔再接水龍頭，及貯水塔接龍頭造型出水口，今年僅現代化水龍頭可接水，另外兩處封閉，民眾探詢原來管理委員會擔心接水的人太多，古井打水易發生危險，龍頭造型出水口的水量不大，因此開放5個水龍頭供民眾接水。

來自台中市、彰化縣二林鎮、溪湖鎮和鹿港鎮等地的民眾，提水桶和拿寶特瓶來盛裝古井水，看見管委會裝置抽水馬達，抽取古井水貯存在水塔，取用時先流經過濾系統，強調過濾水可生飲且打開水龍頭流出水量足夠，可加速取水速度。

洪姓芳苑鄉民說，傳統午時水可淨化效果，他盛裝一桶水，打算時不時倒一點浸濕毛巾擦拭身體。另一名鄉民表示，老一輩傳說午時水有很多功能，煮飯、煮補品時用一點午時水，可保佑家人健康。

福海宮龍泉水碑誌記載，嘉慶17年彰化縣知縣楊桂森精於堪輿，出巡到芳苑福海宮現址，卜地稱這裡是龍蝦吉穴，命人現今宮廟的右前方鑿井，附近水質絕大多數屬鹼性，唯有楊桂森指定開鑿的這口井水質清甜，而且很靈驗，凡是擲筊獲允筊者，泉水有「撫平諸疫神效」，飲用可保平安。