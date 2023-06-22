快訊

地牛翻身！下午2時4分花蓮近海規模4.4地震 最大震度3級

空官女畢業生一手勢「打落上將軍帽」 本人嚇傻：差點腿軟跪下

斑馬線有人全停喊卡 警政署：車讓行人仍要保持3公尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳統結合科技 彰化福海宮過濾午時水標榜可生飲

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
今天午時很多民眾到彰化縣芳苑鄉福海宮龍泉水取午時水。記者簡慧珍／攝影
今天午時很多民眾到彰化縣芳苑鄉福海宮龍泉水取午時水。記者簡慧珍／攝影

彰今天端午節因COVID-19疫情警戒降級，重現取用午時水的人潮，彰化縣芳苑鄉福海宮龍泉水有3個取水處，民眾一時霧沙沙，原來傳統取水口之外，管理委員會另抽用古井水過濾，主打可生飲，讓民眾取水格外安心。

今天上午約10點多，芳苑鄉福海宮龍泉水井前開始出現排隊人龍，排隊約半小時可取到水。較特別的3個取水處，分別是古井、馬達抽到貯水塔再接水龍頭，及貯水塔接龍頭造型出水口，今年僅現代化水龍頭可接水，另外兩處封閉，民眾探詢原來管理委員會擔心接水的人太多，古井打水易發生危險，龍頭造型出水口的水量不大，因此開放5個水龍頭供民眾接水。

來自台中市、彰化縣二林鎮、溪湖鎮和鹿港鎮等地的民眾，提水桶和拿寶特瓶來盛裝古井水，看見管委會裝置抽水馬達，抽取古井水貯存在水塔，取用時先流經過濾系統，強調過濾水可生飲且打開水龍頭流出水量足夠，可加速取水速度。

洪姓芳苑鄉民說，傳統午時水可淨化效果，他盛裝一桶水，打算時不時倒一點浸濕毛巾擦拭身體。另一名鄉民表示，老一輩傳說午時水有很多功能，煮飯、煮補品時用一點午時水，可保佑家人健康。

福海宮龍泉水碑誌記載，嘉慶17年彰化縣知縣楊桂森精於堪輿，出巡到芳苑福海宮現址，卜地稱這裡是龍蝦吉穴，命人現今宮廟的右前方鑿井，附近水質絕大多數屬鹼性，唯有楊桂森指定開鑿的這口井水質清甜，而且很靈驗，凡是擲筊獲允筊者，泉水有「撫平諸疫神效」，飲用可保平安。

碑誌還記載，民國92年台灣發生SARS疫情，鹿港地藏王廟出籤詩，要信眾到芳苑福海宮取龍泉水飲用，當時很多人前來取水。

彰化縣芳苑鄉福海宮過濾龍泉水給民眾取用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉福海宮過濾龍泉水給民眾取用。記者簡慧珍／攝影

疫情 端午節

延伸閱讀

大溪厝八井午時水潑水祈福 夏日瘋情慶端午

台南善化慶安宮百年荷蘭井取午時水 現場大排長龍

趨吉避凶！彰化古剎午時水受歡迎 稀釋取用一樣有效

影／屏東縣新園鄉烏龍百年古井 端午民眾排隊取午時水

相關新聞

影／人潮湧入谷關八仙山取「午時水」 金曲歌后詹雅雯也來取水

每年端午節有取「午時水」習俗，今天近中午一樣有很多人到通往谷關八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」，要回家使用，出現...

鹿港慶端陽 魯班公宴集結全國11位人間國寶工藝作品展出

端午節彰化縣鹿港鎮包含魯班公宴、福鹿溪夜間龍舟賽今天熱鬧登場，在鹿港公會堂、龍山寺廣場也有童玩美食等活動，今年魯班公宴集...

傳統結合科技 彰化福海宮過濾午時水標榜可生飲

彰今天端午節因COVID-19疫情警戒降級，重現取用午時水的人潮，彰化縣芳苑鄉福海宮龍泉水有3個取水處，民眾一時霧沙沙，...

趨吉避凶！彰化古剎午時水受歡迎 稀釋取用一樣有效

相傳端午節的午時水能趨吉避凶，今天午時彰化縣定古蹟社頭清山岩的甘露泉前大排長龍，民眾提水桶、拿寶特瓶汲取午時水；清山岩管...

珍稀保育類高砂蛇現身大雪山 遊客驚呼：太幸運

今天是端午節，除應景的划龍舟、立蛋、吃粽外，東勢林管處今天指出，大雪山近期也出現了珍稀保育類的高砂蛇，傳說蛇是山神的使者...

在地深耕逾20年「妙璇舞蹈團」 獲中市表演藝術金藝獎

台中市立案演藝團體逾730團，表演藝術創作能量豐沛，象徵台中市表演藝術最高榮譽的「第12屆台中市表演藝術金藝獎」，由在地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦