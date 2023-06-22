影／人潮湧入谷關八仙山取「午時水」 金曲歌后詹雅雯也來取水
每年端午節有取「午時水」習俗，今天近中午一樣有很多人到通往谷關八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」，要回家使用，出現人流車潮，和平警方派員警到場疏導交通；台語金曲歌后詹雅雯也到場取午時水，民眾對她喊加油。
和平警分局谷關派出所長林冠廷、警員廖寶林，今天到八仙山遊樂區入口處，人潮聚集時段在現場疏導交通，避免造成壅塞，也提醒民眾車輛依序停放，遵守秩序取水。
罹患帕金森氏症的台語金曲歌后詹雅雯，曾因左腦有腦動脈瘤緊急開腦，發現右邊又冒出2顆動脈瘤，預計要三度開腦部手術，日前她突然宣布奇蹟發生在自己身上，右邊的動脈瘤竟完全消失。
詹雅雯今天出現，也排隊要取午時水，有民眾眼尖發現，上前為她加油，詹雅雯微笑回應，感謝大家關心和支持。
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