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影／人潮湧入谷關八仙山取「午時水」 金曲歌后詹雅雯也來取水

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天人潮湧入谷關八仙山取「午時水」，金曲歌后詹雅雯（白衣者）也來取水。圖／民眾提供
今天人潮湧入谷關八仙山取「午時水」，金曲歌后詹雅雯（白衣者）也來取水。圖／民眾提供

每年端午節有取「午時水」習俗，今天近中午一樣有很多人到通往谷關八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」，要回家使用，出現人流車潮，和平警方派員警到場疏導交通；台語金曲歌后詹雅雯也到場取午時水，民眾對她喊加油。

和平警分局谷關派出所長林冠廷、警員廖寶林，今天到八仙山遊樂區入口處，人潮聚集時段在現場疏導交通，避免造成壅塞，也提醒民眾車輛依序停放，遵守秩序取水。

罹患帕金森氏症的台語金曲歌后詹雅雯，曾因左腦有腦動脈瘤緊急開腦，發現右邊又冒出2顆動脈瘤，預計要三度開腦部手術，日前她突然宣布奇蹟發生在自己身上，右邊的動脈瘤竟完全消失。

詹雅雯今天出現，也排隊要取午時水，有民眾眼尖發現，上前為她加油，詹雅雯微笑回應，感謝大家關心和支持。

每年端午節都有很多人到谷關八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」回家使用，今天人潮再度出現，警方到場疏導交通。圖／警方提供
每年端午節都有很多人到谷關八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」回家使用，今天人潮再度出現，警方到場疏導交通。圖／警方提供
今天人潮湧入谷關八仙山取「午時水」，金曲歌后詹雅雯（白衣者）也來取水。圖／民眾提供
今天人潮湧入谷關八仙山取「午時水」，金曲歌后詹雅雯（白衣者）也來取水。圖／民眾提供
每年端午節都有很多人到谷關八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」回家使用，今天人潮再度出現，警方到場疏導交通。圖／警方提供
每年端午節都有很多人到谷關八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」回家使用，今天人潮再度出現，警方到場疏導交通。圖／警方提供

手術 詹雅雯 端午節

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