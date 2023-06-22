趨吉避凶！彰化古剎午時水受歡迎 稀釋取用一樣有效

相傳端午節的午時水能趨吉避凶，今天午時彰化縣定古蹟社頭清山岩的甘露泉前大排長龍，民眾提水桶、拿寶特瓶汲取午時水；清山岩管理委員會總幹事陳慶福提醒，午時水曝曬15分鐘，傳說終年不壞，少量稀釋取用一樣有效。

縣定古蹟社頭清水岩有兩口湧泉終年不歇，附近居民平常汲取泉水燒開飲用，今天多了從外地開車到社頭鄉汲取甘露泉水的民眾，後車廂放4到6個20公升桶子，一口氣裝滿近百公升午時水。

住附近的蔡姓鄉民表示，清水岩泉水清涼甘洌，平日他和家人都會來取水燒開泡茶，民俗相傳今天午時水有保佑平安的效果，他和家人不免俗也取午時水，一戶一桶，由他帶小拖板車裝5桶回家。

社頭清水岩社頭鄉民代表會主席兼清水岩管委會總幹事陳慶福說，民間傳說端午節午時的陽氣最盛，端午節上午11點到下午1點是真正午時水，具有消災解厄、有益皮膚、解幼兒驚嚇等民俗功用，所以有俗諺稱「午時水，喝了不肥也會美。」