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珍稀保育類高砂蛇現身大雪山 遊客驚呼：太幸運

中央社／ 台中22日電
東勢林區管理處22日指出，大雪山近期出現了珍稀保育類高砂蛇，傳說蛇是山神的使者，遊客目擊驚嘆不已，直呼太幸運。（民眾提供） 中央社
東勢林區管理處22日指出，大雪山近期出現了珍稀保育類高砂蛇，傳說蛇是山神的使者，遊客目擊驚嘆不已，直呼太幸運。（民眾提供） 中央社

今天是端午節，除應景的划龍舟、立蛋、吃粽外，東勢林管處今天指出，大雪山近期也出現了珍稀保育類的高砂，傳說蛇是山神的使者，遊客目擊驚嘆不已，直呼太幸運。

東勢林管處今天發布新聞稿指出，大雪山生態資源豐富，蛇類充滿多樣性，除珍稀的高砂蛇以外，還曾經發現過台灣赤煉蛇、菊池氏龜殼花、梭德氏帶紋赤蛇及台灣標蛇等色澤繽紛、花紋特殊的蛇類分布在高山上。

此次遊客目擊的高砂蛇，有一連串排列的菱形黑斑，在黑斑外緣及中間以黃色鑲嵌，十分鮮艷漂亮，又稱為玉斑錦蛇，棲息地以混生林、針葉林為主，在海拔1000至2500公尺以上的中高海拔山區都有零星紀錄，但發現的數量都不多。

該蛇無毒性，個性溫和害羞，日夜皆會活動，但不喜歡在陽光直射處活動，以鼠類等小型哺乳動物為食。

東勢林管處指出，大雪山有多種蛇類，其中也有帶著毒性的蛇種，不過這些蛇類皆個性溫和、不會主動攻擊人，如在山上與蛇相遇，應保持冷靜，往反方向退開，也可等待蛇自行離開，減少對蛇的干擾，必要時才用登山杖等工具輕輕撥開即可，不要打擾或傷害牠。

大雪 雪山

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