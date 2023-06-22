在地深耕逾20年「妙璇舞蹈團」 獲中市表演藝術金藝獎

台中市立案演藝團體逾730團，表演藝術創作能量豐沛，象徵台中市表演藝術最高榮譽的「第12屆台中市表演藝術金藝獎」，由在地深耕超過20年的妙璇舞蹈團獲得殊榮，台中市文化局將於6月29日舉辦頒獎典禮。

文化局長陳佳君表示，今年共有來自戲劇、戲曲、音樂、舞蹈及民俗技藝等各領域的個人和團隊共11組角逐，各參選者長久以來分別在不同領域勤奮耕耘，具有傳承文化的使命感，獲各方肯定，經遴選委員審慎評選、充分討論，選出最佳主角「妙璇舞蹈團」。

陳佳君說，台中市表演藝術金藝獎自2012年創立，今年邁入第12年，是台中表演藝術界的「奧斯卡獎」，每年邀請表演藝術界領域的專家、學者擔任遴選委員，針對參選者在其領域的保存、傳承、創新、發展或重大貢獻者各面向遴選，競爭激烈。