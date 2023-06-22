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在地深耕逾20年「妙璇舞蹈團」 獲中市表演藝術金藝獎
台中市立案演藝團體逾730團，表演藝術創作能量豐沛，象徵台中市表演藝術最高榮譽的「第12屆台中市表演藝術金藝獎」，由在地深耕超過20年的妙璇舞蹈團獲得殊榮，台中市文化局將於6月29日舉辦頒獎典禮。
文化局長陳佳君表示，今年共有來自戲劇、戲曲、音樂、舞蹈及民俗技藝等各領域的個人和團隊共11組角逐，各參選者長久以來分別在不同領域勤奮耕耘，具有傳承文化的使命感，獲各方肯定，經遴選委員審慎評選、充分討論，選出最佳主角「妙璇舞蹈團」。
陳佳君說，台中市表演藝術金藝獎自2012年創立，今年邁入第12年，是台中表演藝術界的「奧斯卡獎」，每年邀請表演藝術界領域的專家、學者擔任遴選委員，針對參選者在其領域的保存、傳承、創新、發展或重大貢獻者各面向遴選，競爭激烈。
文化局表示，此屆金藝獎得主妙璇舞蹈團，在地深耕超過20年，多次獲選台中市傑出演藝團隊，致力藝術教育推廣傳承，舞蹈作品常呈現台灣風情民俗文化，也結合現代藝術多面向發展，時常受國內外邀請演出。這次獲獎除頒予獎金40萬元，也頒贈由台中市知名雕塑藝術家黃映蒲設計，名為「旅人」的獎座乙座，象徵藝術家從習藝、創作到登台演出，追求極致，努力不懈的精神。
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