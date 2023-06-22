影／豐原陸上龍舟賽趣味多 「阿嬤都比你強」隊第一輪輸
「2023豐原媽祖盃陸上龍舟趣味賽暨端午粽飄香社區青銀同樂」今天在豐原區公所前舉辦，22支陸上龍舟賽隊伍參賽，參賽者一腳踏在龍舟上，一腳踩地努力往前滑，也考驗團隊默契，第一組參賽隊伍「阿嬤都比你強」粉絲群多，但第一輪敗北，粉絲失望喊著「阿嬤啊」。
這場比賽由豐原區公所、豐原里長協會、豐原慈濟宮及台灣新世代關懷協會、台中市葫蘆墩觀光發展協會等單位共同主辦，豐原區長洪峰明表示，當天有祖孫老少來包粽 DIY、端午香包DIY、鄰里社區美食攤位、政府政令宣導、飛龍闖關趣親子活動、解粽結、解心結、百人立蛋慶端午等內容。
豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，端午節是傳統四大節日之一，是夏季送離五瘟神，驅除瘟疫的節日，端午節活動當天豐原媽神轎將聖駕活動會場與民眾共同祈福，也準備平安水於午時吉時分送鄉親招財轉運、抗瘟疫；同時也宣傳豐原慈濟宮建廟300年甲辰年百年大醮盛事。
陸上龍舟參賽領隊，今天在豐原慈濟宮媽祖前祝禱，祈求端午節當天舉行活動順利成功，比賽開始前，民意代表和地方首長各自組隊比賽，最後是立委江啟臣等人組成的民代隊獲勝。
參賽隊伍中，「阿嬤都比你強」上屆獲得佳績，今天比賽前，有阿嬤及粉絲站在龍舟前拍照，預祝「阿嬤」贏，但鳴槍後，「阿嬤」隊起步慢，第一輪輸。
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