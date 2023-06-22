彰化GO購拚消費 抽100萬現金

為帶動後疫情時代經濟，彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，昨天邀請出身彰化的知名藝人浩子回鄉宣傳。縣長王惠美說，全國民眾在活動期間，來彰化縣消費滿200元，每個月都可參加抽獎，頭獎100萬元，還有總價值超過2000萬元現金獎等。

王惠美表示，這項活動整合彰化各商家資源，分別有生活雜貨、美食特產、觀光旅宿、藝術文創、休閒農場與觀光工廠等六大類別，總共超過200家業者祭出85折到95折不等的優惠，全國民眾只要憑7月至9月稅籍登記在彰化縣業者的發票或收據，消費滿200元以上，登錄活動網站，就可以參加抽獎。

王惠美說，參加抽獎就有機會抽中頭獎100萬元現金，另外更有總價值超過2000萬元以上現金獎、觀光旅遊獎與加碼雲端發票獎，總獎項超過1萬4千個；另外在「特定消費店家」消費，又能再多一個抽獎序號。

觀光旅遊業則包括員林紅樓商旅等10家旅館住宿券、彰化縣（田尾、鹿港、二林、秀水）小旅行、鹿港小吃宴、台版兼六園「成美文化園」、「百果山探索樂園」，以及港澳、土耳其遊程及名勝世界郵輪香港行程等。

經濟暨綠能發展處表示，為鼓勵大家註冊會員時綁定手機條碼索取雲端發票，再加碼抽「雲端發票獎」，本次活動發票（收據）消費時間為今年7月1日00:00起至9月30日23:59止，發票（收據）登錄期限則延長至10月10日23:59止。每張發票（收據）限登錄1次，每張最高取得10個抽獎序號，詳情可搜尋「2023彰化GO購」活動網站。