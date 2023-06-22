台中iBike1.0 28日起停止營運

台中市公共自行車有iBike1.0和YouBike2.0兩套系統，新舊系統混雜，民眾抱怨兩系統不相容，借舊不能還新、借新不能還舊，得找到同樣系統的站點才能還車，藍綠議員要求市府盡速統一汰換。交通局表示，1.0系統將在6月28日零時起停止營運，屆時304站1.0站點「只還不借」，後續下架1.0車輛及車柱，既有站位均有2.0車輛提供服務。

市議員林祈烽表示，iBike1.0和YouBike2.0兩套系統不相容，舊的要在車柱旁感應借車，新系統則是自行車頭用悠遊卡或手機都可感應，實用性與方便大增；缺點是，借新無法還舊、借舊也無法還新，民眾為了還1.0，經常得繞路找可還的租賃點，違背成為接駁「最後一哩路」的初衷。

市府交通局表示，台中市從2020年底起推動「iBike倍增計畫」，升級系統「YouBike 2.0」，截至今年6月20日已設有1315站，全數完成1.0及2.0共站。

交通局決定，6月28日零時起停止營運，6月底全面下線汰換1.0單車及車柱，屆時中市304站1.0站點「只還不借」，目前會要求廠商加速掌握YouBike2.0站位的換新期程，避免民眾借不到車。1.0站位下架後，既有站位仍都有2.0車輛可提供服務，民眾用公共自行車權益不受影響。

交通局提醒，如民眾有iBike1.0欠費，應盡速持欠費卡片就近至1.0車柱感應完成補扣款程序，後續1.0車柱陸續拆除後，民眾可至微笑單車服務中心補繳。

林祈烽強調，交通局一定要做好汰換工作，務必要讓民眾都能在原先的iBike1.0站點借到單車，如借不到車，民眾不會怪廠商，只會怪市府執行不力，建議交通局加強監督與稽查工作，確保民眾租車便利。