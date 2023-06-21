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大里夏田園區通過台中都審 經發局：如順利2、3年完成

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大里夏田產業園區現況空拍圖。圖／經發局提供
大里夏田產業園區現況空拍圖。圖／經發局提供

大里夏田產業園區2017年啟動開發規劃，歷經5年、15次專案小組及研處253件陳情訴求，終於在6月19日獲台中市都市計畫委員會審查通過，將送內政部、經濟部審議。經發局長張峯源表示，園區有多項創新模式，包括保留農業區等，爭取時效。如順利，最快兩到三年內可完成園區工程。

大里夏田產業園區，範圍內住宅、農地及工廠夾雜，張峯源說，市府在都市計畫規劃過程，擬定多項全國創新開發構想。

園區計畫開發模式，依產業創新條例加上區段徵收方式；另在範圍內劃設農業區，維持農民農耕需求，以保障農保資格無虞；特定工廠就地安置以繳納代金等回饋，可依工廠管理輔導法進行用地變更的合法化程序。

園區開發面積達188公頃，以區段徵收方式辦理開發，民眾擔心房子被拆，所以規劃基地內原有聚落及合法工廠，不用配合區段徵收。

另市府考量此案屬產業園區鼓勵性質，且基於輔導未登記工廠合法化，配合工廠管理輔導法，初步規劃區內未登記工廠依法申請納管，且取得特定工廠登記者暫保留，不被徵收，但業者須在2030年3月20日前完成回饋條件，如以土地現值換算等值繳納回饋金等，解決未登記工廠既存問題。

經發局指出，大里夏田產業園區2019年取得經濟部原則支持，但仍須環評及都市計畫審定通過後，才可核定設置，市府後續將爭取內政部都市計畫委員會審議通過，經濟部即可核定設置。

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