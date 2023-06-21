彰化縣大村公所發弱勢家庭端午慰問金 鄉民2千禮金明年還有機會

彰化縣大村鄉公所為關懷低收弱勢家庭，今天由鄉長賴志銘發放給鄉內低收入戶每戶2千元禮金，企業界也贊助餐會，讓弱勢家庭覺得很溫馨，至於今年年初原本鄉民都很期待的每人振興禮金，公所表示，在財政狀況允許下，也會努力明年度再編列預算發放。

大村鄉公所今天在公所禮堂辦理端午佳節愛心餐會，並由賴志銘發放給154戶低收入戶每戶2千元 弱勢家庭慰問金，今天餐會則由企業界贊助，希望讓弱勢戶感受到滿滿關懷。

今天領慰問金的弱勢戶也說，現在物價一直漲，有這二千元比較好過節，可以去買粽子、買端午節要拜拜的物品，很感謝公所和各界的關心。

大村鄉公所前鄉長游盛在鄉代會支持下前年和去年春節連二年發給每位鄉民二千元禮金，但今年新鄉長賴志銘以去年底未編列今年發放振興禮金預算，今年無法普發二千元。

大村公所主秘陳東松表示，今年預算是有編列8600萬元禮金預算，但是墊付111年的墊付款，鄉民去年已領走了，目前大村公所公庫約有13億多元，其中10億2396萬元是保留預算，必須支付已發包工程、財務及勞務採購、施作中的應付未付款項等，所以真正累積盈餘金額是3億2827萬元，所以需量入為出。

大村鄉正新輪胎創辦人羅結還有約8億元遺產稅還未入公庫，大村鄉能不能再發振興禮金財務來源主要靠遺產稅的挹注，陳東松說，明年公所會視財政狀況，盡量爭取再發二千元禮金。