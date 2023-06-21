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南投日月潭端節前高水位 各公有碼頭浮排設施恢復正常使用

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭歷經3、4月枯水期，自6月起水庫水位大都維持高水位，日管處趕在端午節前完成碼頭各項設施正常使用。記者黑中亮／攝影
日月潭歷經3、4月枯水期，自6月起水庫水位大都維持高水位，日管處趕在端午節前完成碼頭各項設施正常使用。記者黑中亮／攝影

日月潭歷經3月及4月枯水期，水位一度降至741.76公尺，水位更下降近7公尺，遊客搭船行走的碼頭引橋、浮排，角度已非常陡峭，日管處啟動三階段碼頭水位下降因應措施，自6月起水庫水位大都維持高水位，而各碼頭設施復原工作，廠商已完成復原作業，趕在端午節前完成碼頭各項設施正常使用。

日管處表示，日月潭水位達748.13公尺，蓄水率97.81 %，水庫6月以來均處於高水位，5月30日起啟動各碼頭復原工作，包含拆除原先因引橋較陡於各公有碼頭設置止滑條、銜接浮排作業，朝霧碼頭1號及2號浮排、玄光碼頭1號浮排、伊達邵碼頭1號及2號浮排，及恢復各碼頭右側引橋正常開放使用。

日月潭遊湖一直是帶動國內觀光復甦的指標，日管處提供各公有碼頭浮排過往遊憩功能，同時與南投縣渡船遊艇商業同業公會協調船舶席位調整事宜，以發揮日月潭船舶遊憩功能最佳化；另針對水位下降時發生有觀光船擱淺的狀況，也加強各船舶業者與駕駛日後於各碼頭水位下降警戒及應變觀念，以利業者規劃遊程時能夠避開有航安疑慮航線。

台電大觀電廠表示，受冬季雨量減少，日月潭上游進水量少，加上持續配合下游農業用水，機動調整每日百萬噸供水量，使得日月潭今年水位循序控制下降到3月底，所幸5月梅雨到來，適時以挹注日月潭水位恢復正常，未來仍會配合民生及灌溉需求供水並同時發電，發揮水資源最大效益不會浪費。

日月潭歷經3、4月枯水期，自6月起水庫水位大都維持高水位，日管處趕在端午節前完成碼頭各項設施正常使用。記者黑中亮／攝影
日月潭歷經3、4月枯水期，自6月起水庫水位大都維持高水位，日管處趕在端午節前完成碼頭各項設施正常使用。記者黑中亮／攝影

碼頭 日月潭

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