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浩子加持！7到9月來彰化消費滿200元 可抽100萬現金

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，頭獎100萬元，縣長王惠美今天邀請知名出身彰化的知名藝人浩子回鄉一起宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，頭獎100萬元，縣長王惠美今天邀請知名出身彰化的知名藝人浩子回鄉一起宣傳。記者劉明岩／攝影

為帶動後疫情時代經濟，彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，今天邀請知名出身彰化的知名藝人浩子回鄉宣傳。縣長王惠美說，全國民眾來彰化縣消費滿200元，每個月都可參加抽獎，最大獎頭獎100萬元，還有總價值超過2000萬元現金獎等。

王惠美表示，後疫情時代，最近不只是物價上漲，店家也感受到整體消費力道的衰退，因此縣府拋磚引玉，整合彰化各商家資源，分別有生活雜貨、美食特產、觀光旅宿、藝術文創、休閒農場與觀光工廠等六大類別業者參加，總共超過200家業者祭出85折到95折不等的優惠，舉辦這項「2023彰化GO購」消費抽獎活動，希望讓民眾消費更加值，也同時刺激經濟，讓商家能有更好的銷售業績。

王惠美說，全國民眾只要憑7月至9月稅籍登記在彰化縣業者的發票或收據，消費滿200元以上，登錄活動網站，就有機會抽中頭獎100萬元現金，另外更有總價值超過2000萬元以上現金獎、觀光旅遊獎與加碼雲端發票獎，總獎項超過1萬4千個；另外在「特定消費店家」消費，又能再多一個抽獎序號，歡迎全國民眾來彰化消費。

王惠美說，這次獎項非常豐富，除有價值超過2千萬元現金獎外，另觀光旅遊業也熱情參與，包括員林紅樓商旅等10家旅館住宿券、彰化縣(田尾、鹿港、二林、秀水)小旅行、鹿港小吃宴、台版兼六園「成美文化園」、「百果山探索樂園」，以及目前最夯的國外（港澳、土耳其）遊程及名勝世界郵輪香港行程等觀光旅遊獎。

縣府推出彰化金好禮甄選與宣傳計畫，徵件到7月底。「2023彰化GO購」活動，祭出「特定消費店家折扣」、「觀光工廠嘉年華」、「彰化金好禮甄選與宣傳」、「旅行社引客」、「彰化一甲子老店甄選與行銷活動」與「商圈行銷活動」等系列促銷活動，另外，只要買公益團體商品，除了愛心消費還可以參加抽獎，歡迎民眾捐款做公益。

經濟暨綠能發展處表示，為鼓勵大家註冊會員時綁定手機條碼索取雲端發票，再加碼抽「雲端發票獎」，本次活動發票（收據）消費時間為今年7月1日00:00起至9月30日(六)23:59止，發票（收據）登錄期限則延長至10月10日23:59止。每張發票（收據）限登錄1次，每張最高取得10個抽獎序號，相關刺激經濟計畫及抽獎活動查詢或活動辦法，請搜尋「2023彰化GO購」活動網站查詢。　

彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，頭獎100萬元，縣長王惠美今天邀請知名出身彰化的知名藝人浩子回鄉一起宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，頭獎100萬元，縣長王惠美今天邀請知名出身彰化的知名藝人浩子回鄉一起宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，頭獎100萬元，縣長王惠美今天邀請知名出身彰化的知名藝人浩子回鄉一起宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，頭獎100萬元，縣長王惠美今天邀請知名出身彰化的知名藝人浩子回鄉一起宣傳。記者劉明岩／攝影

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