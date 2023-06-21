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勞動部青年就業旗艦計畫 訓練後直接就業

中央社／ 台中21日電

勞動部「投資青年就業方案」第2期啟動，勞動力發展署中彰投分署今天表示，運用其中的「青年就業旗艦計畫」，由企業指派職場導師個別指導參訓學員，訓後直接由企業留用。

勞動部「投資青年就業方案」啟動第2期，推出5目標12策略48措施，預計協助80萬名青年就業，其中的「青年就業旗艦計畫」深受企業及青年肯定。

勞動力發展署中彰投分署分署長劉秀貞表示，勞動部「青年就業旗艦計畫」由企業指派職場導師個別指導參訓學員，直接培養對接產業所需技能，開訓即正式雇用，目前中彰投轄區已有488家企業申請參與這項計畫，核定通過3725個職缺，歡迎15到29歲青年報名參與。

勞動力發展署中彰投分署運用「青年就業旗艦計畫」協助勤益科大畢業的1名青年，進入上市公司百容電子股份有限公司進行工作崗位訓練，訓後直接被百容電子公司留用，薪資達新台幣3.6萬元以上。

百容公司表示，研發單位經常需要年輕優秀人才集思廣益、創新開發，透過「青年就業旗艦計畫」，讓公司更有意願錄取社會新鮮人及青年，除這名青年所擔任的產品工程師外，目前累積已培訓了17名青年，後續也歡迎更多青年參與。

中彰投分署指出，初入社會的青年面對陌生的職場充滿迷惘，等到學會如何將所學運用在工作，更需歷經一段時間的摸索，「青年就業旗艦計畫」除了協助廠商找到好人才，更是讓青年快速適應職場，擁有技能，成為人生的航海王，歡迎15到29歲青年上「台灣就業通」線上報名。

青年 職場 勞動部

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