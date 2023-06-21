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彰化7月到9月刺激消費 發票滿200元抽頭獎百萬

中央社／ 彰化縣21日電

彰化縣政府7月到9月推出「彰化GO購」消費抽獎，在彰化縣消費滿新台幣200元就可抽最大獎100萬元，另有總值逾2000萬元現金獎、加碼雲端發票獎等，發票或收據登錄至10月10日。

刺激經濟帶動民眾消費，彰化縣政府推出「2023彰化GO購」活動，7月1日到9月30日在彰化縣消費滿200元就可抽獎，總獎項超過1萬4000個，頭獎100萬元，現金獎總價值超過2000萬元，登錄期限至10月10日深夜11時59分，彰化縣長王惠美今天邀民眾來彰化旅遊消費。

王惠美出席記者會表示，物價上漲，店家感受消費力道衰退，縣府整合彰化縣內商家資源包含生活雜貨、美食特產、觀光旅宿、藝術文創、休閒農場、觀光工廠等6大類別超過200家業者祭出85折到95折不等優惠，更舉辦「2023彰化GO購」消費抽獎，助商家有更好業績。

王惠美說，只要憑7月至9月稅籍登記彰化縣業者的發票或收據，消費200元以上並登錄網站就能抽100萬元現金；另外，為鼓勵民眾註冊會員時綁定手機條碼索取雲端發票，再加碼抽「雲端發票獎」，每張發票或收據限登錄1次，每張最高取得10個抽獎序號。

發票 王惠美

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