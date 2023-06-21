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芳苑800戶停電...彰化監獄也受影響 台電線路更新趕工中

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台電今天在芳苑鄉進行二溪路一帶進行新增線路等改善工程，預計停電到下午5時，影響用戶為816戶，上午一度傳出彰化監獄因停電也影響進出閘門。圖／台電提供
台電今天在芳苑鄉進行二溪路一帶進行新增線路等改善工程，預計停電到下午5時，影響用戶為816戶，上午一度傳出彰化監獄因停電也影響進出閘門。圖／台電提供

台電今天在芳苑鄉進行二溪路一帶新增線路等工程，預計停電到下午5時，影響用戶為816戶，上午一度傳出彰化監獄因停電連車輛進出，閘門都要手推，在悶熱天氣下連電風扇也無法吹，監獄啟動備用發電機後，讓運作恢復正常，台電也表示今天會盡量趕工，希望能提早供電。

今天因台電施工，芳苑鄉二溪路一帶停電，也傳出彰化監獄因停電，運送收容人的車輛進出時，閘門都要手推，才能讓車輛進入，也有電風扇無法運作，造成悶熱狀況。

彰化監獄副典獄長吳瑞寶表示，今天因台電施工而停電，監獄有發電機備用，上午9時開始停電，因發電機轉換時造成約30、40分鐘的停電，不過在工程人員處理下，隨即發電機恢復正常，電動門、電扇與冷氣也都能正常運作，監獄內二千二百多名收容人及職員等都能作息正常，庇護工廠等作息也都能正常運作。

由於今天白天都停電，影響800多戶居民，因今天天氣熱，也無法吹風扇和冷氣，不少民眾白天就到親友家，或非停電區吹冷氣，以免悶壞。

台電表示，今天芳苑二溪路一帶是辦理計畫性用戶需求用電的新增設線路停電工程，包括更新線路、變壓器等，以提升該地區用電效能，停電時間為自今天上午8時30分至下午5時，停電範圍為趙甲高幹36號到78-1號，影響用戶為816戶，二林監獄也在停電範圍內，台電在三天前就已事先通知停電用户提早因應，今天下午如施工提早完成，將會提前供電。

台電今天在芳苑鄉進行二溪路一帶進行新增線路等改善工程，該地區預計停電到下午5時。圖／台電提供
台電今天在芳苑鄉進行二溪路一帶進行新增線路等改善工程，該地區預計停電到下午5時。圖／台電提供
台電今天在芳苑鄉進行二溪路一帶進行新增線路等改善工程，該地區預計停電到下午5時。圖／台電提供
台電今天在芳苑鄉進行二溪路一帶進行新增線路等改善工程，該地區預計停電到下午5時。圖／台電提供

停電 監獄 台電

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