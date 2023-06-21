彰化南郭宿舍群周邊都更案 最快9月公告實施

彰化市南郭宿舍群共有16間日式宿舍，建築老舊多數損壞，且巷弄彎曲狹小、建物密度過高，影響周邊發展，彰化縣政府因此劃定「彰化市南郭宿舍群周邊都市更新地區」，面積7.43公頃，規劃以「八卦山更新示範場域」定位辦理都市更新。縣府今天舉辦公開展覽說明會時，與台電同一單元的地主，希望台電盡快決定處置方式，以利推動。

縣府建設處表示，如果進度順利，此一都更案7月就可以提縣都委會審議，9月公告實施，縣府即可針對關聯性的公共設施、綠美化等約2200萬元經費，向內政部營建署爭取補助，另外，有關郡首宿舍文資修復等經費，則透過文化局向文化部爭取補助。

南郭宿舍群為彰化市區重要歷史文化空間，全區約有16間宿舍，為日治時期彰化郡役所郡首及公務人員居住宿舍，其中郡首官邸在2018年指定為縣定古蹟，全區則在隔年登錄為聚落建築群，除多保有日治時期高等官舍的建築風格外，街區維持原有的巷弄紋理，形塑出特色歷史空間氛圍。

不過，南郭宿舍群屋齡老舊，部分建築及公共空間年久失修，2019年1月還發生祝融之災，兩幢日式宿舍燒毀，凸顯文化建築缺乏維護，有公共安全之虞，周遭私有建物屋齡也多逾30年，難以呼應南郭宿舍群形塑整體都市景觀意象。

為使南郭宿舍群能活化再利用，藉由整合都市更新與文化資產保存資源，促進重要公有土地資源及文化資產活化再生，改善現有生活環境與居住品質，縣府劃定「彰化市南郭宿舍群周邊都市更新地區」，範圍北側臨公園路、南以南郭路及龍泉溪為界、西抵旭光路，東至龍泉溪，面積約7.43公頃，其中私有地 4.75公頃、公有土2.60公頃、台電0.44公頃。