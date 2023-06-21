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南投敬老愛心卡更便利 7月1日起搭火車也可通

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣敬老愛心卡7月1日起開放搭乘台鐵，方便長者身心障礙朋友。圖／本報資料照片
南投縣敬老愛心卡7月1日起開放搭乘台鐵，方便長者身心障礙朋友。圖／本報資料照片

南投縣敬老愛心卡除了可搭公車、計程車外，7月1日起也開放搭乘台鐵，第一階段啟用縣市包括台北、嘉義、屏東等10縣市，每趟次補助150元，有7萬多名長者和身心障礙者受惠，外出到各縣市更便利。

南投縣社會暨勞動處表示，為促進銀髮族及身心障礙者搭乘大眾運輸工具友善及多元性， 南投縣政府與台灣鐵路局合作，7月1日起開辦南投敬老愛卡使用點數刷卡搭乘列車。

第一階段啟用縣市有台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化、南投、嘉義縣、市及屏東縣等 10 個縣市可使用 。 因南投縣僅有集集支線，為讓民眾使用敬老愛心卡更便利 ，擴大開放民眾搭乘台鐵不限制起訖站點 ，每趟次最高補助150元 ，由每月補助1000點元支應超出部分需由民眾自行儲值電子錢包扣款。

使用敬老愛心卡搭乘台鐵需由各車站設置「地方社福卡」專用通道進出站，目前新竹縣市、雲林、臺東、花蓮、宜蘭6縣市尚未完成刷卡專用通道設置，暫時無使用點數補助進出站。

南投縣勞處表示，南投敬老愛心卡發行7萬5千多張，原本可搭乘13家客運或國光客運，使用率低，縣府逐步擴大使用範圍，去年開放搭乘計程車，並和台中五大車隊簽約，共有3700多輛計程車可搭乘，中部縣市都可使用。

搭乘客運全額、 國光號國道客隊可全額折抵、計程車每趟補助85，台鐵每趟補助150元，設籍南投縣65 歲以上長者、60歲以上原住民及身心障礙者可攜帶相關證件與2吋彩色照片2張、印章到戶籍地公所即可免費申辦。敬老愛心卡僅限本人使用， 每月補助1000點，月底未使用完無法累計，但民眾可自行儲值。

南投 愛心 計程車

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