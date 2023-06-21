太平坪林排水溝改善 增友善動物設施兼顧石虎生態保育

近期氣候極端，短延時強降雨機率增，中市太平區坪林排水溝渠無名橋7至9之間，部分渠段較矮、基礎裸露等問題，影響排水效率；水利局斥資1220萬元改善，而該區也屬石虎潛勢棲地，故也調整工程，增設1處跨渠生態通道、2處橫向生態通道，兼顧生態與水利，今年完工。

坪林排水渠無名橋7至9橋間，部分渠段較低矮、基礎裸露及無名橋8老舊等因素，造成防汛缺口，且該段尚無施作水防道路，平時不易巡查排水路及護岸；水利局為改善此情，辦理護岸改善工程，中央補助951萬6千元、市府挹注268萬4千元，共斥資1220萬元，去年10月開工，今年2月底完工。

該段山區為石虎潛勢棲地，水利局在設計階段，也與相關專家、荒野保護團體溝通、石虎保護協會等多次現勘溝通，施工期間盡量避免擾動原棲地樣態外，並新增1處跨渠生態通道、2處橫向生態通道，並於沿線設置動物防護網，維護兩岸生態連續性。